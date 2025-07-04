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Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



4 июля 15:40ГлавнаяНовости

PARI заключила долгосрочное соглашение с ФНЛ и стала партнером Первой лиги

В рамках сотрудничества PARI получает статус титульного партнера
Руслан Ипполитов

Букмекерская компания PARI заключила долгосрочное соглашение с Футбольной национальной лигой и стала титульным партнером Первой лиги второго по силе дивизиона в российском футболе. Договор о сотрудничестве вступает в силу с предстоящего сезона-2025/26.

В рамках сотрудничества PARI получает статус титульного партнера Первой лиги. Компании достаются права на нейминг турнира, который с этого момента будет проходить под названием Лига PARI. Стороны объединят усилия для всестороннего развития самого популярного вида спорта и популяризации турнира.

Бренд PARI будет интегрирован в логотип соревнований. Кроме того, на всех стадионах и игровых формах команд, выступающих в лиге, появится обновленный брендинг турнира с интеграцией PARI. Во время трансляций Лиги PARI будет использоваться графика с интеграцией компании.

Наиль Измайлов, президент ФНЛ:

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с PARI — новым титульным партнером Первой лиги. Это важный шаг в развитии турнира, который подчеркивает растущий интерес к нашему футболу. PARI — современная и динамичная компания, чьи ценности совпадают с нашим стремлением сделать Первую лигу еще более зрелищной и конкурентной.

Уверен, что партнерство придаст дополнительный импульс развитию лиги, поможет привлечь новых болельщиков и укрепит статус турнира как ключевой ступени российского футбола».

Руслан Медведь, CEO PARI:

«Приоритет PARI — поддержка российского спорта на всех уровнях. Мы сделали очередной важный шаг в этом направлении. Первая лига — турнир с самым широким географическим охватом и всенародно любимое соревнование. Мы видим в этом мощный потенциал, готовим мощные маркетинговые активности и ивенты».

Начало сотрудничества стороны отметили запоминающимся роликом, в котором снялись амбассадоры PARI  Игорь Ларионов, Герман Попков, Luxury Girl и легендарный телеведущий Сергей Дружко. Авторы ролика раскрывают славу Первой лиги как лучшей лиги мира и готовят зрителей к дальнейшим запоминающимся перформансам в Лиге PARI.

Новый сезон Лиги PARI стартует в конце июля.

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