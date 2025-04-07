Покерный турнир с 1 000 000 рублей для победителя и закрытый просмотр финала ЛЧ: все о новом ивенте PARI SECRET

Незабываемая поездка на море, премиальный турнир по покеру, закрытый просмотр финала Лиги чемпионов, особые гости. Все это ждет тех клиентов, которые вступили в PARI SECRET и пользуются уникальными привилегиями от букмекерской компании PARI.

«Секретный» ивент SECRET POKER пройдет в Сочи. Его программа растянется на три дня — с 30 мая по 1 июня. PARI возьмет на себя расходы на авиабилеты, проживание в новейшем люксовом отеле и трансферы.

Для участников SECRET POKER будет организован покерный турнир, который пройдет 30 мая. Победитель получит 1 000 000 рублей на игровой счет в PARI. На следующий день для гостей ивента запланирован просмотр финала Лиги чемпионов в ресторане с панорамным видом на море и горы. Мероприятие по традиции будет окутано атмосферой секретности: участники PARI SECRET не сразу узнают о специальных гостях мероприятия.

PARI предоставит 25 инвайтов на SECRET POKER. Их обладателями станут 25 победителей рейтинга «Покер в Сочи», который продлится с 7 по 27 апреля.

В зачет рейтинга пойдут ставки на любой вид спорта от 100 рублей с коэффициентом не ниже 1.30. Чем больше пари с высокими коэффициентами сыграет, тем выше шансы получить приглашение на секретный ивент.

Участники рейтинга поборются не только за инвайты на SECRET POKER, но и за отдельный призовой фонд: PARI разыграет среди них 1 500 000 рублей фрибетами.

PARI представила программу лояльности PARI SECRET в начале 2025 года. Для клиентов программы созданы уникальные предложения на рынке: до 30% кешбэка реальными деньгами, а также вступление в элитное комьюнити, закрытый нетворкинг и набор ярких, роскошных мероприятий для игроков.

Первым мероприятием из серии PARI SECRET был выезд на финал теннисного турнира ATP 500 в Дубае. В середине апреля запланирован закрытый просмотр четвертьфинала Лиги чемпионов. До конца года клиентов программы ждет еще ряд крупных событий.