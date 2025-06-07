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11 июня 11:14ГлавнаяНовости

PARI взяла серебро премии Silver Mercury за коллаборацию со сборной Сербии на Евро-2024

На премии Silver Mercury букмекерская компания PARI удостоилась серебра в номинации «Лучшее спонсорство»
Валентин Васильев

В Москве состоялась церемония награждения победителей в рамках Международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury XXVI. По итогам мероприятия букмекерская компания PARI завоевала серебряную награду на престижной премии.

На премии Silver Mercury букмекерская компания PARI удостоилась серебра в номинации «Лучшее спонсорство» за коллаборацию со сборной Сербии на чемпионате Европы по футболу 2024 года. PARI стала первым букмекером из России, который поддержал зарубежную футбольную сборную на крупном международном турнире. Благодаря проекту удалось объединить российскую аудиторию и болельщиков из Сербии, привлечь внимание к чемпионату и предоставить поклонникам футбола новые возможности поддержки.

До старта Евро-2024 PARI провела опрос, по результатам которого выяснилось, что большинство россиян в отсутствие своей национальной команды отдали свои симпатии на Евро-2024 сборной Сербии. В результате на время Евро-2024 PARI стала проводником сербской культуры в России и провела ряд запоминающихся активностей, включая начисление фрибетов игрокам за голы сборной Сербии во время турнира.

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PARI удостоилась еще одной награды на Silver Mercury 2025. Компания завоевала бронзу в номинации «Прорыв малобюджетного проекта» за кейс с празднованием 1000-го матча клуба «Нефтехимик» в Континентальной хоккейной лиге. В рамках акции игроки нижнекамской команды вышли на ноябрьский матч против «Барыса» в оригинальных золотых шлемах.

PARI была представлена и в других номинациях Silver Mercury 2025. В шорт-лист престижной премии вошел кейс с организацией фестиваля «ПАРИ ФЕСТ» в Нижнем Новгороде («Лучшее офлайн-мероприятие») и киберспортивный проект PARI на BLAST («Киберспорт и гейминг»).

Фестиваль Silver Mercury («Серебряный Меркурий») проводится с 1999 года и за это время стал точкой притяжения новаторских идей и амбициозных проектов, объединяющей лидеров индустрии. В 2025-м награды были вручены более чем в 150 номинациях.

В 2023 году PARI получила серебряную награду премии Silver Mercury в номинации «Прорыв малобюджетного проекта», а также была отмечена бронзой в номинациях «Лучшее PR-событие регионального уровня» и «Лучший ситуативный креативный маркетинг».

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