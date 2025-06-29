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29 июня 11:09ГлавнаяНовости

Забьет ли Месси ПСЖ: коэффициенты на голы в главном матче уикенда

Лео впервые выйдет против «бывших»
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт «Интера Майами»
Источник: официальный сайт «Интера Майами»

В воскресенье, 29 июня, в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум» состоится, пожалуй, самый ожидаемый в Соединенных Штатах Америки матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу. Сильнейший клуб регулярного сезона MLS  «Интер Майами» встретится с сильнейшим клубом Европы - «Пари Сен-Жермен».

Игра начнется в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире на территории России ее покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ПСЖ» - «ИНТЕР МАЙАМИ»

Естественно, что наибольшее внимание сегодня вечером будет приковано к фигуре Лионеля Месси. Легенда футбола впервые сыграет со своей бывшей командой после переезда из Европы в США. Разумеется, аргентинец постарается погромче напомнить о себе Парижу. Лучшего способа, чем поразить ворота «ПСЖ», трудно придумать.

Аналитики букмекерской конторы PARI оценили вероятность гола Лео в воскресном противостоянии коэффициентом 3.00. Котировка на первый и последний мяч Месси в матче ровно в два раза выше.

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Гол Хвичи Кварацхелии в линии PARI идет за 1.85, Баркола - за 2.00, Дуэ - за 2.20. По прикидкам экспертов, наибольшие шансы отличиться сегодня имеет Усман Дембеле. Заключить пари на его индивидуальный успех предлагается с коэффициентом 1.55.  

Интересно, что на текущем турнире Дембеле еще не сыграл ни одной минуты. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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