ПСЖ - Интер Майами, 28 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В воскресенье, 28 июня, состоится, возможно, самый ожидаемый в США матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу. Команда Бекхэма, Месси и Суареса - против официально сильнейшего клуба Европы - более завлекательной афиши для американской публики невозможно придумать! Розжига в огонь интриги подливает парижское прошлое Дэвида и Лионеля. Мы же рассмотрим противостояние «Пари Сен-Жермен» с «Интер Майами» сквозь призму статистики и расчетов трейдеров крупнейших букмекерских компаний России.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ПСЖ (Париж, Франция)
28.06.2025, Вс
19:00 МСК
«Интер Майами» (США)
|П1 - 1.20
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала
Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее команды не встречались.
Последние пять игр ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.06.2025
|«Сиэтл Саундерс»
0:2
ПСЖ
Клубный чемпионат мира
|20.06.2025
|ПСЖ
0:1
«Ботафого»
Клубный чемпионат мира
|15.06.2025
|ПСЖ
4:0
«Атлетико»
Клубный чемпионат мира
|31.05.2025
|ПСЖ
5:0
«Интер»
Лига чемпионов
|24.05.2025
|ПСЖ
3:0
«Реймс»
Кубок Франции
Последние пять игр «Интер Майами»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.06.2025
|«Интер Майами»
2:2
«Порту»
Клубный чемпионат мира
|19.06.2025
|«Интер Майами»
2:1
«Порту»
Клубный чемпионат мира
|15.06.2025
|«Аль-Ахли»
0:0
«Интер Майами»
Клубный чемпионат мира
|01.06.2025
|«Интер Майами»
5:1
«Коламбус»
МЛС
|29.05.2025
|«Интер Майами»
4:2
«Монреаль»
МЛС
Для организаторов клубного чемпионата мира выгоднее встречи «ПСЖ» и американского «Интера» в 1/8 финала могла бы быть только их же игра на более поздней стадии. Но и на старте плей-офф она наверняка вызывает колоссальный интерес в Соединенных Штатах. И немаленький - в Старом Свете. Все-таки победитель Лиги чемпионов играет - да еще и против команды Месси!
Парижане очень мощно стартовали на Клубном чемпионате мира. После разгрома «Атлетико» аналитики переместили команду Луиса Энрике со второго на первое место в рейтинге фаворитов турнира. Правда, сразу после этого ПСЖ внезапно уступил «Ботафого», но завершил групповой турнир еще одной сухой победой - над «Сиэтлом».
«Интер Майами» на предварительной стадии обошелся без поражений. Одна победа и две ничьи вывели клуб Бекхэма в плей-офф. Таким образом, первое поражение на Кубке станет для флоридцев и последним. Аналитики не сомневаются, что оно случится уже в этот уикенд.
Но, даже если так, хозяева турнира постараются, выражаясь языком старых вестернов, «продать свою шкуру как можно дороже». С особым вдохновением будет играть против бывших одноклубников Месси. Полагаем, что как минимум один гол «Майами» забьет. Но и пропустит тоже наверняка. Вопрос в пропорциях. Наш прогноз: обе забьют. PARI установила коэффициент 1.90 на этот исход.
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Потери
ПСЖ: нет
«Интер Майами»: Альба, Брайт, Каллендер, Лухан, Руис (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Интер Майами»:
|Позиция
|ПСЖ
|«Интер Майами»
|Позиция
|Вратарь
|39. Сафонов
|19. Устари
|Вратарь
|Защитник
|25. Мендеш
|57. Вейгандт
|Защитник
|Защитник
|51. Пачо
|6. Авилес
|Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|37. Фалькон
|Защитник
|Защитник
|2. Хакими
|32. Аллен
|Защитник
|Полузащитник
|87. Невеш
|55. Редондо
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|5. Бускетс
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Руис
|21. Алленде
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Кварацхелия
|8. Сеговия
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дуэ
|9. Суарес
|Нападающий
|Нападающий
|10. Дембеле
|10. Месси
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Хавьер Маскерано
|Главный тренер
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Игру в Атланте покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko. Кроме того, на платформе доступны записи всех матчей.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Коэффициент 15.00 на победу команды Месси! Еще недавно такое невозможно было вообразить, но здесь и сейчас это реальность. Аналитики совсем не верят в звездных майамских ветеранов. Даже ничья котируется за 7.20, тогда как кэф на европейцев составляет всего 1.20.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 8.00 - установлен на победу европейцев со счетом 2:0 и 3:0. Для сравнения: в случае минимального успеха команды Месси (1:0) номинал соответствующего пари будет умножен на 40.
На рынке прохода в следующий раунд пропасть в коэффициентах чуть меньше: 1.18 на французов, 8.50 - на американцев.
Участие в матче аргентинского гения обеспечивает игре дополнительный интерес во всем мире. За три предыдущих игры Месси не пропустил ни одной минуты и наверняка выйдет в стартовом составе против парижан.
Буквально на днях, 24 июня, звезде мирового футбола исполнилось 38 лет.