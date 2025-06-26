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25 июня 18:22ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

ПСЖ - Интер Майами, 28 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Месси против «бывших» - вот это встреча! Против такого ПСЖ даже магия Лео бессильна?
Валентин Васильев

В воскресенье, 28 июня, состоится, возможно, самый ожидаемый в США матч 1/8 финала  клубного чемпионата мира по футболу. Команда Бекхэма, Месси и Суареса - против официально сильнейшего клуба Европы - более завлекательной афиши для американской публики невозможно придумать! Розжига в огонь интриги подливает парижское прошлое Дэвида и Лионеля. Мы же рассмотрим противостояние «Пари Сен-Жермен» с «Интер Майами» сквозь призму статистики и расчетов трейдеров крупнейших букмекерских компаний России.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ПСЖ (Париж, Франция)

28.06.2025, Вс

19:00 МСК

 «Интер Майами» (США)

П1 - 1.20

Х - 7.20

П2 - 15.00

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала

Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

Последние пять игр ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.06.2025«Сиэтл Саундерс»

0:2

ПСЖ

Клубный чемпионат мира

20.06.2025ПСЖ

0:1

«Ботафого»

Клубный чемпионат мира

15.06.2025ПСЖ

4:0

«Атлетико»

Клубный чемпионат мира

31.05.2025ПСЖ

5:0

«Интер»

Лига чемпионов

24.05.2025ПСЖ

3:0

«Реймс»

Кубок Франции

Последние пять игр «Интер Майами»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.06.2025«Интер Майами»

2:2

«Порту»

Клубный чемпионат мира

19.06.2025«Интер Майами»

2:1

«Порту»

Клубный чемпионат мира

15.06.2025«Аль-Ахли»

0:0

«Интер Майами»

Клубный чемпионат мира

01.06.2025«Интер Майами»

5:1

«Коламбус»

МЛС

29.05.2025«Интер Майами»

4:2

«Монреаль»

МЛС

Прогноз на матч

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Для организаторов клубного чемпионата мира выгоднее встречи «ПСЖ» и американского «Интера» в 1/8 финала могла бы быть только их же игра на более поздней стадии. Но и на старте плей-офф она наверняка вызывает колоссальный интерес в Соединенных Штатах. И немаленький - в Старом Свете. Все-таки победитель Лиги чемпионов играет - да еще и против команды Месси!

Парижане очень мощно стартовали на Клубном чемпионате мира. После разгрома «Атлетико» аналитики переместили команду Луиса Энрике со второго на первое место в рейтинге фаворитов турнира. Правда, сразу после этого ПСЖ внезапно уступил «Ботафого», но завершил групповой турнир еще одной сухой победой - над «Сиэтлом».

«Интер Майами» на предварительной стадии обошелся без поражений. Одна победа и две ничьи вывели клуб Бекхэма в плей-офф. Таким образом, первое поражение на Кубке станет для флоридцев и последним. Аналитики не сомневаются, что оно случится уже в этот уикенд.

Но, даже если так, хозяева турнира постараются, выражаясь языком старых вестернов, «продать свою шкуру как можно дороже». С особым вдохновением будет играть против бывших одноклубников Месси. Полагаем, что как минимум один гол «Майами» забьет. Но и пропустит тоже наверняка. Вопрос в пропорциях. Наш прогноз: обе забьют. PARI установила коэффициент 1.90 на этот исход.

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Составы команд

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Потери

ПСЖ: нет

«Интер Майами»: Альба, Брайт, Каллендер, Лухан, Руис (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Интер Майами»:

ПозицияПСЖ«Интер Майами»Позиция
Вратарь39. Сафонов19. УстариВратарь
Защитник25. Мендеш57. ВейгандтЗащитник
Защитник51. Пачо6. АвилесЗащитник
Защитник5. Маркиньос37. ФальконЗащитник
Защитник2. Хакими32. АлленЗащитник
Полузащитник 87. Невеш55. РедондоПолузащитник 
Полузащитник 17. Витинья5. БускетсПолузащитник 
Полузащитник8. Руис21. АллендеПолузащитник
Нападающий7. Кварацхелия8. СеговияПолузащитник
Нападающий14. Дуэ9. СуаресНападающий
Нападающий10. Дембеле10. МессиНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеХавьер МаскераноГлавный тренер

Бонусы на матч

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Трансляции

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Игру в Атланте покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko. Кроме того, на платформе доступны записи всех матчей. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент 15.00 на победу команды Месси! Еще недавно такое невозможно было вообразить, но здесь и сейчас это реальность. Аналитики совсем не верят в звездных майамских ветеранов. Даже ничья котируется за 7.20, тогда как кэф на европейцев составляет всего 1.20.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч ПСЖ - «Интер Майами»?

В линии на точный счет самый низкий  коэффициент - 8.00 - установлен на победу европейцев со счетом 2:0 и 3:0. Для сравнения: в случае минимального успеха команды Месси (1:0) номинал соответствующего пари будет умножен на 40.

Кто выйдет в четвертьфинал?

На рынке прохода в следующий раунд пропасть в коэффициентах чуть меньше:  1.18 на французов, 8.50 - на американцев.

Будет ли играть Месси? 

Участие в матче аргентинского гения обеспечивает игре дополнительный интерес во всем мире. За три предыдущих игры Месси не пропустил ни одной минуты и наверняка выйдет в стартовом составе против парижан.

Сколько лет Месси?

Буквально на днях, 24 июня, звезде мирового футбола исполнилось 38 лет.

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