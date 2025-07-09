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9 июля 16:54ГлавнаяНовости

ПСЖ - Реал Мадрид, 9 июля: где смотреть полуфинал Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года

Суперматч, достойный финала!
Валентин Васильев
Источник: fifa.com
Источник: fifa.com

В среду, 9 июля, на Клубном чемпионате мира по футболу 2025 года пройдет предпоследний матч. Во втором полуфинале сойдутся европейские гранды -  «Пари Сен-Жермен» и «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфордке, вмещающем 82 566 зрителей. Первый свисток польский арбитр Шимон Марциняк даст в 22:00 по московскому времени.

Прогноз на матч ПСЖ - «Реал»

В последний раз команды встречались в феврале-марте 2022 года в Лиге чемпионов и обменялись домашними победами: ПСЖ выиграл 1:0, Мадрид - 3:1.

Перед новой встречей команд аналитики FONBET установили высокие коэффициенты на все три базовых исхода самого популярного рынка. Победа французов котируется за 2.40, ничья - за 3.60, а успех испанцев - за 2.80.

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В прямом эфире на территории РФ полуфинал КЧМ покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

В решающем матче турнира победитель парижско-мадридского противостояния встретится с лондонским «Челси».

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