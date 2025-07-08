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6 июля 7:28ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

ПСЖ - Реал, 9 июля: где смотреть матч 1/2 финала клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Гранды столкнутся в шаге от финала. Шоу гарантировано!
Валентин Васильев

«Пари Сен-Жермен» - «Реал» - ярчайшая афиша, достойная финала Клубного чемпионата мира. Но до решающего матча дойдет только один из топов. В среду, 9 июля, любителей футбола ждет грандиозное представление. Попробуем предугадать, по какому сценарию оно пойдет.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ПСЖ (Париж, Франция)

09.07.2025, Ср

19:00 МСК

«Реал» (Мадрид, Испания)

П1 - 2.40

Х - 3.60

П2 - 2.80

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/2 финала

Стадион: «Метлайф-стэдиум» (Ист-Ратерфорд, США)

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ПСЖ53719-19
«Реал»73519-16

Последние пять матчей ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.07.2025ПСЖ

2:0

«Бавария»

Клубный чемпионат мира

29.06.2025ПСЖ

4:0

«Интер Майами»

Клубный чемпионат мира

23.06.2025«Сиэтл Саундерс»

0:2

ПСЖ

Клубный чемпионат мира

20.06.2025ПСЖ

0:1

«Ботафого»

Клубный чемпионат мира

15.06.2025ПСЖ

4:0

«Атлетико»

Клубный чемпионат мира

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.07.2025«Реал»

3:2

«Боруссия»

Клубный чемпионат мира

01.07.2025«Реал»

1:0

«Ювентус»

Клубный чемпионат мира

27.06.2025«Ред Булл Зальцбург»

0:3

«Реал»

Клубный чемпионат мира

22.06.2025«Реал»

3:1

«Пачука»

Клубный чемпионат мира

18.06.2025«Реал»

1:1

«Аль-Хиляль»

Клубный чемпионат мира

Последние пять матчей ПСЖ и «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2022«Реал»

3:1

ПСЖ

Лига чемпионов

15.02.2022ПСЖ

1:0

«Реал»

Лига чемпионов

26.11.2019«Реал»

2:2

ПСЖ

Лига чемпионов

18.09.2019ПСЖ

3:0

«Реал»

Лига чемпионов

06.03.2018ПСЖ

1:2

«Реал»

Лига чемпионов

Прогноз на матч

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«Пари Сен-Жермен» уверенно идет на пятый титул за сезон. Даже два удаления не смутили клубного чемпиона Европы в четвертьфинале с «Баварией». Второй гол в ворота немцев парни Луиса Энрике организовали вдевятером! И в целом ПСЖ выглядит в США очень внушительно. Минимальное поражение в группе от «Ботафого» сегодня выглядит обычным недоразумением. В остальных четырех матчах парижане не пропустили ни одного мяча, одержав четыре «сухие» победы.  

У «Реала» пропущенных голов в Штатах в четыре раза больше. Команда находится в стадии перестройки после смены главного тренера. В четвертьфинале мадридцы сами себе придумали проблемы. Ведя в счете 2:0, а затем и 3:1, едва не упустили победу в добавленные арбитром минуты. Дополнительное время предотвратил классным сейвом Тибо Куртуа. Хорошая новость для Мадрида - первый гол после перенесенного гастроэнтерита Килиана Мбаппе. Для него встреча с бывшими одноклубниками наверняка особенно принципиальна и волнительна. 

У ПСЖ на КЧМ два любимых счета - 2:0 и 4:0 (по два случая). Но победить всухую «Реал» ему вряд ли удастся. Тем более французам придется обойтись без двух дисквалифицированных защитников - Пачо и Эрнандеса. Зато в атаке у обоих тренеров полный комплект. Есть надежда, что игра получится результативной. Наш прогноз: тотал больше трех.

Составы команд

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Потери

ПСЖ: Мукьеле (травма), Пачо, Эрнандес (оба - дисквалификации)

«Реал»: Алаба, Менди, Карвахаль, Эндрик (все - травмы), Хейсен (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Реал»:

ПозицияПСЖ«Реал»Позиция
Вратарь1. Доннарумма1. КуртуаВратарь
Защитник25. Мендеш12. Александер-АрнольдЗащитник
Защитник4. Беральдо22. РюдигерЗащитник
Защитник5. Маркиньос3. МилитаоЗащитник
Защитник2. Хакими20. ГарсияЗащитник
Полузащитник 87. Невеш8. ВальвердеПолузащитник 
Полузащитник 17. Витинья5. Джуд БеллингемПолузащитник 
Полузащитник8. Руис15. ГюлерПолузащитник
Нападающий7. Кварацхелия21. ДиасПолузащитник
Нападающий14. Дуэ7. Винисиус ЖуниорНападающий
Нападающий10. Дембеле9. МбаппеНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеХаби АлонсоГлавный тренер

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире битву топов в Ист-Ратерфорде покажет онлайн-кинотеатр Okko. Также на сервисе доступна опция просмотра игры в записи.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все три самых популярных исхода главного маркета. Победа ПСЖ идет в линии БК с коэффициентом 2.40, ничья - за 3.60, а успех Мадрида - за 2.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч ПСЖ - «Реал»?

Если команды в основное время забьют друг другу по голу, PARI умножит номинал соответствующей ставки на восемь. 1:1 считается самым вероятным исходом встречи.

Кто выйдет в финал?

Котировка на итоговый успех французов немного ниже, чем на соперника - 1.80 против 2.00.

Будет ли играть Сафонов? 

Российский вратарь не сыграл на турнире ни одной минуты. Основной голкипер ПСЖ Доннарумма не дает повода тренеру для своей замены.

ПСЖ выиграет Клубный чемпионат мира 2025 года?

 «Пари Сен-Жермен» остается главным фаворитом турнира. PARI принимает ставки на очередное чемпионство французов с коэффициентом 2.45. Триумф Мадрида котируется за 3.10.

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