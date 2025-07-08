ПСЖ - Реал, 9 июля: где смотреть матч 1/2 финала клубного чемпионата мира, прогноз, составы

«Пари Сен-Жермен» уверенно идет на пятый титул за сезон. Даже два удаления не смутили клубного чемпиона Европы в четвертьфинале с «Баварией». Второй гол в ворота немцев парни Луиса Энрике организовали вдевятером! И в целом ПСЖ выглядит в США очень внушительно. Минимальное поражение в группе от «Ботафого» сегодня выглядит обычным недоразумением. В остальных четырех матчах парижане не пропустили ни одного мяча, одержав четыре «сухие» победы.

У «Реала» пропущенных голов в Штатах в четыре раза больше. Команда находится в стадии перестройки после смены главного тренера. В четвертьфинале мадридцы сами себе придумали проблемы. Ведя в счете 2:0, а затем и 3:1, едва не упустили победу в добавленные арбитром минуты. Дополнительное время предотвратил классным сейвом Тибо Куртуа. Хорошая новость для Мадрида - первый гол после перенесенного гастроэнтерита Килиана Мбаппе. Для него встреча с бывшими одноклубниками наверняка особенно принципиальна и волнительна.

У ПСЖ на КЧМ два любимых счета - 2:0 и 4:0 (по два случая). Но победить всухую «Реал» ему вряд ли удастся. Тем более французам придется обойтись без двух дисквалифицированных защитников - Пачо и Эрнандеса. Зато в атаке у обоих тренеров полный комплект. Есть надежда, что игра получится результативной. Наш прогноз: тотал больше трех.