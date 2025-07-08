ПСЖ - Реал, 9 июля: где смотреть матч 1/2 финала клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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«Пари Сен-Жермен» - «Реал» - ярчайшая афиша, достойная финала Клубного чемпионата мира. Но до решающего матча дойдет только один из топов. В среду, 9 июля, любителей футбола ждет грандиозное представление. Попробуем предугадать, по какому сценарию оно пойдет.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/2 финала
Стадион: «Метлайф-стэдиум» (Ист-Ратерфорд, США)
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ПСЖ
|5
|3
|7
|19-19
|«Реал»
|7
|3
|5
|19-16
Последние пять матчей ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.07.2025
|ПСЖ
2:0
«Бавария»
Клубный чемпионат мира
|29.06.2025
|ПСЖ
4:0
«Интер Майами»
Клубный чемпионат мира
|23.06.2025
|«Сиэтл Саундерс»
0:2
ПСЖ
Клубный чемпионат мира
|20.06.2025
|ПСЖ
0:1
«Ботафого»
Клубный чемпионат мира
|15.06.2025
|ПСЖ
4:0
«Атлетико»
Клубный чемпионат мира
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.07.2025
|«Реал»
3:2
«Боруссия»
Клубный чемпионат мира
|01.07.2025
|«Реал»
1:0
«Ювентус»
Клубный чемпионат мира
|27.06.2025
|«Ред Булл Зальцбург»
0:3
«Реал»
Клубный чемпионат мира
|22.06.2025
|«Реал»
3:1
«Пачука»
Клубный чемпионат мира
|18.06.2025
|«Реал»
1:1
«Аль-Хиляль»
Клубный чемпионат мира
Последние пять матчей ПСЖ и «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2022
|«Реал»
3:1
ПСЖ
Лига чемпионов
|15.02.2022
|ПСЖ
1:0
«Реал»
Лига чемпионов
|26.11.2019
|«Реал»
2:2
ПСЖ
Лига чемпионов
|18.09.2019
|ПСЖ
3:0
«Реал»
Лига чемпионов
|06.03.2018
|ПСЖ
1:2
«Реал»
Лига чемпионов
«Пари Сен-Жермен» уверенно идет на пятый титул за сезон. Даже два удаления не смутили клубного чемпиона Европы в четвертьфинале с «Баварией». Второй гол в ворота немцев парни Луиса Энрике организовали вдевятером! И в целом ПСЖ выглядит в США очень внушительно. Минимальное поражение в группе от «Ботафого» сегодня выглядит обычным недоразумением. В остальных четырех матчах парижане не пропустили ни одного мяча, одержав четыре «сухие» победы.
У «Реала» пропущенных голов в Штатах в четыре раза больше. Команда находится в стадии перестройки после смены главного тренера. В четвертьфинале мадридцы сами себе придумали проблемы. Ведя в счете 2:0, а затем и 3:1, едва не упустили победу в добавленные арбитром минуты. Дополнительное время предотвратил классным сейвом Тибо Куртуа. Хорошая новость для Мадрида - первый гол после перенесенного гастроэнтерита Килиана Мбаппе. Для него встреча с бывшими одноклубниками наверняка особенно принципиальна и волнительна.
У ПСЖ на КЧМ два любимых счета - 2:0 и 4:0 (по два случая). Но победить всухую «Реал» ему вряд ли удастся. Тем более французам придется обойтись без двух дисквалифицированных защитников - Пачо и Эрнандеса. Зато в атаке у обоих тренеров полный комплект. Есть надежда, что игра получится результативной. Наш прогноз: тотал больше трех.
Потери
ПСЖ: Мукьеле (травма), Пачо, Эрнандес (оба - дисквалификации)
«Реал»: Алаба, Менди, Карвахаль, Эндрик (все - травмы), Хейсен (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Реал»:
|Позиция
|ПСЖ
|«Реал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Доннарумма
|1. Куртуа
|Вратарь
|Защитник
|25. Мендеш
|12. Александер-Арнольд
|Защитник
|Защитник
|4. Беральдо
|22. Рюдигер
|Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|3. Милитао
|Защитник
|Защитник
|2. Хакими
|20. Гарсия
|Защитник
|Полузащитник
|87. Невеш
|8. Вальверде
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|5. Джуд Беллингем
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Руис
|15. Гюлер
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Кварацхелия
|21. Диас
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дуэ
|7. Винисиус Жуниор
|Нападающий
|Нападающий
|10. Дембеле
|9. Мбаппе
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Хаби Алонсо
|Главный тренер
|Букмекер
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В прямом эфире битву топов в Ист-Ратерфорде покажет онлайн-кинотеатр Okko. Также на сервисе доступна опция просмотра игры в записи.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все три самых популярных исхода главного маркета. Победа ПСЖ идет в линии БК с коэффициентом 2.40, ничья - за 3.60, а успех Мадрида - за 2.80.
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Если команды в основное время забьют друг другу по голу, PARI умножит номинал соответствующей ставки на восемь. 1:1 считается самым вероятным исходом встречи.
Котировка на итоговый успех французов немного ниже, чем на соперника - 1.80 против 2.00.
Российский вратарь не сыграл на турнире ни одной минуты. Основной голкипер ПСЖ Доннарумма не дает повода тренеру для своей замены.
«Пари Сен-Жермен» остается главным фаворитом турнира. PARI принимает ставки на очередное чемпионство французов с коэффициентом 2.45. Триумф Мадрида котируется за 3.10.