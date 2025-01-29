Клиенты PARI уверены в победе «Ливерпуля» над ПСВ в матче Лиги чемпионов

29 января ПСВ и «Ливерпуль» встретятся в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Эйндховене и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы хозяев чуть выше, несмотря на то что они будут играть с лидером соревнований. Коэффициент на успех ПСВ — 2.20, что соответствует примерно 44% вероятности. Поставить на то, что выиграют гости, можно за 3.30 (около 29%). Ничья котируется за 3.65 (приблизительно 27%).

Клиенты PARI уверены в успехе мерсисайдцев. На победу гостей приходится около 93% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 4% сделано на успех ПСВ, еще приблизительно 3% — на ничью.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.53. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.50.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и ПСВ, и «Ливерпуль», сыграет коэффициент 1.43. Обратный исход идет за 2.70. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.50.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что счет в матче откроют хозяева поля, можно поставить за 1.73. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении команды Арне Слота составляют 2.20.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 111 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него пари на победу «Ливерпуля» с котировкой 2.20. Общий коэффициент экспресса составил 7.85. В случае успеха чистый выигрыш составит 760 350 рублей.

«Ливерпуль» выиграл все семь матчей Лиги чемпионов, команда идет на первой позиции в турнирной таблице и давно гарантировала себе попадание в топ-8 сильнейших клубов. Мерсисайдцы идут на серии из трех побед во всех турнирах. Шансы команды Арне Слоте стать лучшими в Лиге чемпионов в этом сезоне оценили коэффициентом 5.00. На то, что английский клуб сохранит первое место по итогам общего этапа, предлагают котировку 1.16.

ПСВ имеет в активе 11 очков и идет на 19-й позиции. Клуб из Эйндховена в прошлом туре одержал важную победу над «Црвеной Звездой» (3:2) и гарантировал себе место в стыковых матчах. Поставить на победу голландцев в главном еврокубке можно за 150.00.