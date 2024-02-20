«Боруссия» не проиграет ПСВ. Клиент PARI поставил на это 450 000 рублей

20 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Эйндховене встретятся ПСВ и «Боруссия». Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников.

Букмекеры считают фаворитом противостояния хозяев. На победу ПСВ по итогам 90 минут игры можно поставить по коэффициенту 2.12, что соответствует примерно 46% вероятности. Шансы «Боруссии» на триумф оценены коэффициентом 3.50 (около 26%). Котировки на ничью в линии PARI составляют 3.75 (приблизительно 28%).

На то, что по итогам двух матчей в четвертьфинал пробьется немецкий клуб, можно сделать ставку с коэффициентом 1.85 (примерно 51% вероятности). На проход голландцев предложили котировку 1.95 (около 49%).

Клиенты PARI склоняются победе немецкого клуба в первом матче 1/8 финала. Более 62% от общего оборота ставок на исход первой встречи приходится на успех гостей. Для сравнения, на ПСВ приходится 31% и 7% — на ничейный исход. Кроме того, 94% от всего объема пари на проход команды в следующую стадию сделано на «Боруссию».

Эксперты ждут от команд результативной игры. Поставить на то, что в матче будет забито как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.60. Обратный исход (не более двух голов) котируется за 2.35.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если в матче забьют и ПСВ, и «Боруссия», сыграет коэффициент 1.52. На то, что как минимум один клуб не сможет поразить ворота соперника, можно сделать ставку за 2.55.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1. На этот исход можно поставить за 8.00. Сухая победа любого из соперников идет в линии PARI за 2.65. На то, что счет в матче откроют хозяева, дают коэффициент 1.75. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении дортмундцев составляют 2.15.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 450 000 рублей на то, что «Боруссия» не проиграет, по коэффициенту 1.75. Игрок добавил этот исход в экспресс из трех футбольных событий с общим коэффициентом 5.32.

ПСВ на групповом этапе набрал девять очков и занял второе место в квартете с «Арсеналом», «Лансом» и «Севильей». По мнению аналитиков PARI, шансы клуба из Нидерландов на победу в турнире минимальны: на итоговый успех команды Петера Боса можно поставить за 150.00. При этом в чемпионате страны ПСВ уверенно лидирует, не проиграв ни разу в 22 матчах. Отрыв от ближайшего преследователя — «Фейеноорда» — составляет десять очков.

«Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в «группе смерти» с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом». В этой компании дортмундцы набрали 11 очков. Шансы немецкого клуба выиграть главный еврокубок в этом сезоне оценили котировкой 35.00. В Бундеслиге подопечные Эдина Терзича уже распрощались с надеждами на чемпионство. «Шмели» после 22 туров идут четвертыми, отставая от лидера — «Байера» — на 17 очков.