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10 апреля 10:40ГлавнаяНовости

PARI: «Атлетик» обыграет «Рейнджерс» в четвертьфинале Лиги Европы

Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.05
Валентин Васильев

10 апреля «Атлетик» из Бильбао сыграет с «Рейнджерс» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Айброкс» в Глазго, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что гости имеют больше шансов на успех. Ставки на победу «Атлетика» принимаются по коэффициенту 2.05, что соответствует 47% вероятности. Заключить пари на успех «Рейнджерс» можно за 3.95, а на ничью — за 3.37. Вероятности этих исходов составляют примерно 25% и 28%.

Клиенты PARI также считают, что выиграет испанский коллектив. 87% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Атлетика». 

Букмекеры полагают, что именно «Атлетик» выйдет в полуфинал, и предлагают поставить на это за 1.27. Если же полуфиналистами станут «Рейнджерс», сыграет ставка за 3.85. Практически все клиенты PARI уверены, что именно бакси выйдут в следующий этап турнира — 99% от всего оборота ставок рынка приходится на испанский коллектив. Один из игроков поставил 300 000 рублей на проход «Атлетика» в составе экспресса из четырех событий с суммарным коэффициентом 2.12. Если все ставки сыграют, выплата клиенту составит 636 000 рублей.

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Обе команды показали низкую результативность в последних играх, поэтому букмекеры считают, что предстоящая встреча также будет низовой. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.05, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.80.

При этом аналитики ожидают, что в матче отличатся обе команды, и предлагают поставить на это за 1.85. Если забьет только «Атлетик», сыграет ставка за 3.60, аналогичная ставка на «Рейнджерс» доступна за 6.40.

Наиболее вероятным исходом встречи считается ничья со счетом 1:1. Ставки на этот результат принимаются по коэффициенту 7.00.

«Рейнджерс» вышли в четвертьфинал по итогам серии с «Фенербахче» — шотландцы победили в обоих матчах со счетом 3:1 и 2:0. А вот путь «Атлетика» оказался более сложным. В 1\8 финала баски встретились с «Ромой» и проиграли первый матч со счетом 1:2. Тем не менее в ответной встрече им удалось совершить камбэк, победив со счетом 3:1.  

Именно баскский клуб считается главным претендентом на победу в Лиге Европы. Если «Атлетик» завоюет трофей, сыграет пари за 4.50. Шансы «Рейнджерс» выиграть турнир оценены коэффициентом 20.00.

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