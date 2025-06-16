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18 июня 12:33ГлавнаяНовости

На ПМЭФ-2025 начала работу студия «РБ Спорт» и РФС

В программу работы площадки входит гала-матч между сборной РФС и командой Росконгресса
Руслан Ипполитов

На площадке Петербургского международного экономического форума-2025 начала работу студия «РБ Спорт» и Российского футбольного союза.

На этой площадке пройдут автограф-сессии главного тренера сборной России Валерия Карпина. Также участниками автограф-сессий станут Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Павел Погребняк и Денис Глушаков.

В программу работы площадки РФС также входит гала-матч на стадионе «Петровский» между сборной РФС и командой Росконгресса — организатора форума. Матч будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Игра станет частью мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!».

«ПМЭФ как главная российская площадка международного делового и политического общения не может и не должен обходиться без футбола — самого массового вида спорта в России в мире. Обеспечить присутствие футбола на ПМЭФ — одна из основных задач участия в форуме Российского футбольного союза. На ПМЭФ-2025 мы планируем подписать ряд важных соглашений о партнерствах — в социальном и коммерческом блоке, а также по взаимодействию с субъектами РФ», — заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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