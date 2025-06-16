Матч Соболенко — Гауфф стал самым популярным событием «Ролан Гаррос» — 2025 среди клиентов PARI

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7 июня в Париже прошел финал Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. Победительницей стала американка Кори Гауфф, обыгравшая в решающем матче белоруску Арину Соболенко со счетом 6:7, 6:2, 6:4. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал, как ставили на минувший турнир российские игроки.
Соболенко, трехкратная победительница турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира, считалась фавориткой. На пути к первому в карьере финалу «Ролан Гаррос» она выбила победительницу прошлогоднего турнира — Игу Швентек из Польши. Вторая ракетка мира Гауфф уже играла в финале «Ролан Гаррос» в 2022 году. Тогда она уступила все той же Швентек. На этот раз американка добилась победы и выиграла второй в карьере турнир «Большого шлема» (вслед за US Open 2023).
Чемпионка «Ролан Гаррос» получила 2,55 млн евро призовых и 2000 рейтинговых очков. Финалистке достались 1,275 млн евро и 1300 очков.
Большинство клиентов PARI считали фаворитом Соболенко. На ее победу пришлось 61% от всего объема пари на исход финала «Ролан Гаррос».
Самым крупным событием прошедшего турнира ожидаемо стал финальный матч между Соболенко и Гауфф, на который пришлось 7,67% от всего оборота в женском одиночном разряде. Интерес клиентов также вызвал полуфинальный матч Соболенко с Игой Швентек (7:6, 4:6, 6:0) — он привлек почти 5%. Топ-3 замыкает четвертьфинальная встреча, в которой россиянка Мирра Андреева сенсационно вылетела от 361-й ракетки мира Лоис Буассон (6:7, 3:6). На эту игру пришлось почти 4% от всего оборота пари на турнир в женском одиночном разряде.
Наиболее прибыльным для PARI оказался матч четвертого круга, в котором украинка Элина Свитолина прошла итальянку Ясмин Паолини, игравшую в финале «Ролан Гаррос» — 2024 (4:6, 7:6, 6:1). На эту встречу пришлось почти 9% от всей прибыли, полученной компанией по итогам приема ставок на «Ролан Гаррос» среди женщин. Успешными для PARI оказались и уже упомянутые матчи Соболенко против Гауфф и Андреевой против Буассон.
В свою очередь, для клиентов компании наиболее успешными стали победные матчи Арины Соболенко против Иги Швентек в 1/2 финала и китаянки Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала (7:6, 6:3). Также игроки верно спрогнозировали развитие событий в матче второго круга Кэролайн Доулхайд — Елена Остапенко (7:5, 3:6, 3:6) и оказались правы насчет победы Гауфф в полуфинале над Буассон (6:1, 6:2).
В аутрайт-ставках на турнир большинство игроков пророчили победу Соболенко — на триумф белоруски пришлось 57% от общего объема ставок на победительницу Australian Open. Следом шли Буассон (19%), Гауфф (9,5%) и Андреева (6%).
Матчи с участием Буассон, сенсационно обыгравшей на пути в полуфинал Джессику Пегулу и Мирру Андрееву (третью и шестую ракеток мира), были наиболее удачными для PARI — игры с участием французской теннисистки принесли компании больше всего прибыли. Следом за Буассон идут Паолини и Свитолина. В свою очередь, для клиентов компании самыми прибыльными оказались матчи с участием Соболенко, Остапенко и Швентек.
Самый крупный выигрыш среди клиентов PARI на минувшем «Ролан Гаррос» составил 5 700 000 рублей. Один из игроков поставил 2 000 000 рублей на победу Гауфф в финальном матче против Соболенко по коэффициенту 2.85. Чистый выигрыш по этому пари достиг 3 700 000 рублей.
Еще один крупный выигрыш приходится на матч квалификационной стадии. В частности, один из клиентов поставил 2 000 000 рублей на победу канадки Виктории Мбоко над Кайей Юван из Словении по котировке за 1.17. Ставка сыграла, благодаря чему игрок смог получить выплату в размере 2 340 000 рублей. Чистый выигрыш составил 340 000 рублей.
Не все крупные пари имели удачный исход. Так, один из игроков поставил 5 500 000 рублей в лайве на победу Ясмин Паолини над Элиной Свитолиной по коэффициенту 1.04. Ставка была сделана после победы Паолини в первом сете, но ожидания игрока не оправдались — украинка забрала второй и третий сеты и прошла в следующую стадию.
Еще одного клиента PARI подвела крупная ставка на матч Марта Костюк — Сара Бейлек. Игрок потерял 2 250 000 рублей, спрогнозировав победу украинки по коэффициенту 2.20. Бейлек выиграла оба сета и прошла дальше. Выделяется и сгоревшая ставка на победу Мирры Андреевой в восьмом гейме второго сета против Дарьи Касаткиной. Клиент PARI ставил на это 2 000 000 рублей по коэффициенту 1.43. Андреева прошла Касаткину и вышла в четвертьфинал, но проиграла именно тот гейм, на который ставил клиент PARI.
В этом году оборот ставок, принятых PARI на женский «Ролан Гаррос», в сравнении с прошлогодними показателями увеличился на 28%. Тем не менее прибыль просела на 27%.
Оборот финала в сравнении с прошлогодними показателями вырос на 155%, а прибыль увеличилась на 106%.
Самым удачным днем для PARI стало 26 мая, когда Елена Рыбакина прошла Хулию Риеру, Екатерина Александрова — Лючию Бронцетти. Полина Кудерметова проиграла Елене Остапенко. Клиентам PARI наибольшую прибыль принес день 5 июня, когда Арина Соболенко прошла в полуфинале Игу Швентек, а Гауфф выбила Буассон.