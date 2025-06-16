Матч Соболенко — Гауфф стал самым популярным событием «Ролан Гаррос» — 2025 среди клиентов PARI

Самым крупным событием прошедшего турнира ожидаемо стал финальный матч между Соболенко и Гауфф, на который пришлось 7,67% от всего оборота в женском одиночном разряде. Интерес клиентов также вызвал полуфинальный матч Соболенко с Игой Швентек (7:6, 4:6, 6:0) — он привлек почти 5%. Топ-3 замыкает четвертьфинальная встреча, в которой россиянка Мирра Андреева сенсационно вылетела от 361-й ракетки мира Лоис Буассон (6:7, 3:6). На эту игру пришлось почти 4% от всего оборота пари на турнир в женском одиночном разряде.

Наиболее прибыльным для PARI оказался матч четвертого круга, в котором украинка Элина Свитолина прошла итальянку Ясмин Паолини, игравшую в финале «Ролан Гаррос» — 2024 (4:6, 7:6, 6:1). На эту встречу пришлось почти 9% от всей прибыли, полученной компанией по итогам приема ставок на «Ролан Гаррос» среди женщин. Успешными для PARI оказались и уже упомянутые матчи Соболенко против Гауфф и Андреевой против Буассон.

В свою очередь, для клиентов компании наиболее успешными стали победные матчи Арины Соболенко против Иги Швентек в 1/2 финала и китаянки Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала (7:6, 6:3). Также игроки верно спрогнозировали развитие событий в матче второго круга Кэролайн Доулхайд — Елена Остапенко (7:5, 3:6, 3:6) и оказались правы насчет победы Гауфф в полуфинале над Буассон (6:1, 6:2).

В аутрайт-ставках на турнир большинство игроков пророчили победу Соболенко — на триумф белоруски пришлось 57% от общего объема ставок на победительницу Australian Open. Следом шли Буассон (19%), Гауфф (9,5%) и Андреева (6%).

Матчи с участием Буассон, сенсационно обыгравшей на пути в полуфинал Джессику Пегулу и Мирру Андрееву (третью и шестую ракеток мира), были наиболее удачными для PARI — игры с участием французской теннисистки принесли компании больше всего прибыли. Следом за Буассон идут Паолини и Свитолина. В свою очередь, для клиентов компании самыми прибыльными оказались матчи с участием Соболенко, Остапенко и Швентек.