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23 мая 9:15ГлавнаяНовости

PARI: Арина Соболенко — главный фаворит женской сетки «Ролан Гаррос» 2025

Ставки на победу Мирры Андреевой принимаются с коэффициентом 7.00
Руслан Ипполитов

С 25 мая по 8 июня в Париже пройдет второй в сезоне турнир «Большого шлема. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы всех участниц женской сетки «Ролан на титул в одиночном разряде и изучила, как распределились ставки клиентов на фавориток престижных соревнований по теннису.

Букмекеры считают, что больше всего шансов выиграть турнир у первой ракетки мира Арины Соболенко. Сделать ставку на триумф белорусской теннисистки можно по коэффициенту 3.20. В активе лидера мирового рейтинга три победы на турнирах «Большого шлема» — на Открытых чемпионатах Австралии (в 2023 и 2024 годах) и США (в 2024-м). С грунтовыми турнирами у представительницы Белоруссии отношения складываются менее удачно. На «Ролан Гаррос» она никогда не доходила до финала, а год назад вылетела в четвертьфинале от россиянки Мирры Андреевой.

На втором месте среди фавориток расположилась польская теннисистка Ига Швентек. Ее шансы на триумф в столице Франции оцениваются коэффициентом  3.40. Швентек — пятая ракетка мира и настоящая королева грунтовых кортов Парижа. Четыре из пяти титулов «Большого шлема» за всю карьеру она завоевала именно на «Ролан Гаррос», в том числе в 2024 году. Правда, с того момента для Швентек начался длительный спад. За прошедший год с триумфа в Париже она не выиграла больше ни одного крупного турнира.

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Топ-3 фавориток «Ролан Гаррос» замыкает Коко Гауфф. Котировки на победу американки в турнире составляют 6.00. Гауфф — вторая ракетка мира. Из турниров «Большого шлема» она выигрывала Открытый чемпионат США (в 2023 году), а на «Ролан Гаррос» в 2022-м добралась до финала.

В PARI можно сделать специальные ставки на тройку фавориток: на то, что турнир выиграет Швентек или Соболенко (1.65), на победу Швентек или Гауфф (2.30) и на триумф Гауфф или Соболенко (2.10). Ставки на то, что Швентек или Соболенко турнир не выиграют, принимаются за 2.10. Если Cоболенко выиграет сет 6:0, сыграет ставка за 1.45. Вероятность встречи Соболенко и Гауфф на нынешнем «Ролан Гаррос» котируется за 8.00.

Главную угрозу топ-3 фаворитов представляет россиянка Мирра Андреева, достигшая невероятного прогресса в карьере к 18 годам. Ставки на ее триумф в столице Франции принимаются за 7.00. Прошлым летом Андреева дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» (ее высшее достижение на мэйджорах), а также наряду с Дианой Шнайдер завоевала серебро Олимпийских игр в парах.

Коэффициенты на победу в турнире других российских теннисисток: Диана Шнайдер — 60.00, Людмила Самсонова — 150.00, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова — 200.00, Анастасия Потапова — 300.00, Вероника Кудерметова — 350.00, Анна Калинская — 500.00, Эрика Андреева, Анна Блинкова, Полина Кудерметова, Камилла Рахимова — 1000.00.

PARI также предлагает расширенную линию специальных ставок на престижный теннисный турнир. Поставить на то, что теннисистка из России выйдет в финал, можно за 3.05. Заключить пари на триумф одной из россиянок на «Ролан Гаррос» можно за 5.80. Появление кого-то из российских спортсменок в полуфинале оценивается коэффициентом 1.75.

Открытый чемпионат Франции проходит в 124-й раз. Призовой фонд турнира в 2025 году составляет 56,35 млн евро. Победителям соревнований в мужской и женской сетках достанется по 2,55 млн евро.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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