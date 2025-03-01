Клиенты PARI считают, что «Динамо» возьмет реванш за поражение от «Ростова» в Зимнем кубке и победит в РПЛ

2 марта состоится матч в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги между «Ростовом» и московским «Динамо». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что у бело-голубых чуть больше шансов на успех. Коэффициент на итоговую победу столичной команды — 2.35, что составляет 40% вероятности. Триумф ростовчан котируется за 2.75 или 35%. Поставить на равный счет можно за 3.80 — 25%.

Клиенты PARI верят в успех московской команды. На победу «Динамо» приходится около 80% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 14% сделано в пользу ростовчан, еще приблизительно 6% — на ничью.

«Ростов» и «Динамо» играли друг с другом в матче за пятое место на Зимнем кубке РПЛ, и тогда сильнее оказались ростовчане — 4:0. Аналитики PARI считают, что противостояние этих клубов в 19-м туре РПЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.35.

При этом аналитики PARI считают, что сценарий предыдущей игры динамовцев и ростовчан не повторится, и обе команды отметятся голом. Поставить на результативный матч с голами с каждой стороны можно за 1.52. «Сухая» встреча для одной из команд или обоих клубов котируется за 2.45. При этом поставить на нулевую ничью можно за 9.50.

Событие, при котором голы будут в обоих таймах, котируется за 1.52. При этом если «Динамо» выиграет оба тайма, сыграет ставка за 5.70. А коэффициент на то, что «Ростов» будет проигрывать по ходу матча, но одержит итоговую победу — 9.00.

«Динамо» после 18 матчей в текущем сезоне РПЛ занимает четвертое место и имеет в активе 35 очков. Команда Марцела Лички — самая забивная в чемпионате России с 37 голами. Шансы бело-голубых стать чемпионами России оценили в 25.00. «Ростов» идет на седьмом месте с 26 очками. Бывший клуб Валерия Карпина уже потерпел шесть поражений и одержал семь побед. Если ростовчане по итогам сезона войдут в топ-4, сыграет коэффициент 15.00.