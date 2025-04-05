Клиенты PARI уверены в победе «Спартака» над «Ростовом» в 23-м туре РПЛ

6 апреля в рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги состоится матч между «Ростовом» и «Спартаком». Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на воскресную игру.

До начала игры букмекеры отдают предпочтение команде Деяна Станковича. Поставить на победу «Спартака» можно по коэффициенту 2.15, что соответствует примерно 44% вероятности. Котировки на «Ростов» составляют 3.30 (приблизительно 29% вероятности), тогда как ничья в линии PARI идет за 3.50 (около 27%).

Уверены в триумфе москвичей и клиенты букмекерской компании PARI. В общем объеме ставок на исход воскресного матча 90% приходится на победу «Спартака», тогда как на успех «Ростова» сделано лишь 6%. Доля ничьей составляет 4%.

Согласно оценке аналитиков PARI, болельщики вправе ожидать результативного футбола в исполнении команд. Так, поставить на то, что в матче будет забито по меньшей мере три мяча, можно с коэффициентом 1.90. Впрочем, ровно с такой же котировкой можно взять и пари на тотал меньше 2.5. Вероятность того, что мяч побывает в воротах каждой из команд, оценивается в 1.73. Противоположный вариант доступен за 2.10.

В линии PARI можно поставить на точный счет предстоящего матча. Наиболее вероятным вариантом здесь является ничья 1:1 — она доступна с коэффициентом 7.00. Спрогнозировать победу «Спартака» со счетом 1:0 можно за 8.00, со счетом 2:1 — за 9.00. При этом ставка на нулевую ничью доступна за 9.50. Поставить на победу любой из команд с сухим счетом можно за 2.45.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч составляет 100 000 рублей. Один из игроков поставил эту сумму на то, что «Ростов» не проиграет. В линии вероятность такого исхода оценена котировкой 1.70.

По итогам 22 туров РПЛ «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 33 набранных балла. При этом отставание от шестой позиции составляет семь очков. Красно-белые, в свою очередь, продолжают борьбу за чемпионство. На данный момент команда Деяна Станковича расположилась на третьей строчке с 44 очками, отставая от идущего на первом месте «Краснодара» на пять баллов

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше РПЛ. Так, ставки на долгожданное чемпионство «Спартака» принимаются по коэффициенту 4.50. Поставить на то, что по итогам розыгрыша красно-белые займут первое или второе место, можно за 3.20. Попадание москвичей в топ-3 чемпионата оценивается котировкой в 1.65.