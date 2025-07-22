PARI: матч Оренбург — ЦСКА стал крупнейшим по обороту и прибыли букмекеров в первом туре РПЛ

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С 18 по 21 июля прошли матчи первого тура РПЛ в сезоне 2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.
Лишь пять коллективов смогли победить в стартовом туре. Успешнее всех выступили «Краснодар» и «Локомотив», которые разгромили «Пари НН» и «Сочи» со счетом 3:0. Эти победы позволили командам сразу же занять первые места в турнирной таблице.
Немного отстает по разнице мячей «Рубин», победивший «Ахмат» со счетом 2:0. Следом разместились «Зенит» и «Спартак». В минувшие выходные команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:1), а красно-белые разобрались с махачкалинским «Динамо» (1:0).
Еще три матча закончились с равным счетом — речь идет о встречах «Динамо» Москва — «Балтика» (1:1), «Акрон» — «Крылья Советов» (1:1) и «Оренбург» — ЦСКА (0:0). Последняя игра стала единственным матчем первого тура, где не было забито ни одного гола.
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Больше всего ставок в денежном выражении пришлось на матч «Оренбург» — ЦСКА. Его доля составила 18% от общей доли оборота пари на события первого тура. Этот же матч обеспечил PARI более 35% от всей прибыли по итогам приема ставок на РПЛ, так как практически никто из игроков не ждал сухой ничьей.
Клиенты также активно ставили на матчи «Зенит» — «Ростов» и «Динамо» — «Балтика». На эти игры пришлось 17,5% и 16% соответственно. Игра москвичей с балтийцами тоже сложилась удачно для букмекеров — почти 25% от общей прибыли за весь тур. Дебютанты неожиданно хорошо проявили себя против сильного соперника, а также забили первый гол в новом сезоне, автором которого стал венесуэлец Брайан Хиль. Кроме того, еще 8% от всей прибыли пришлось на матч «Спартака» с махачкалинским «Динамо» — большинство клиентов ждали здесь большего количества голов.
Меньше всего ставок пришлось на матчи «Ахмат» — «Рубин» и «Акрон» — «Крылья Советов», а незначительные убытки компания понесла лишь на играх «Пари НН» — «Краснодар», «Локомотив» — «Сочи» и «Зенит» — «Ростов».
Крупнейший выигрыш по ставкам на матчи стартового тура РПЛ получил игрок, который заключил пари на сумму 3 116 000 рублей на победу «Спартака» в матче с «Динамо». Несмотря на относительно низкий коэффициент (1.40), ставка была довольно рискованной — красно-белые побеждали махачкалинцев только в одной из четырех предыдущих личных встреч. Тем не менее подопечные Деяна Станковича смогли набрать три очка на старте сезона, несмотря на то судьи отменили четыре гола в исполнении москвичей. Единственный гол в матче забил Маркиньос на 37-й минуте встречи. Выплата игроку составила 4 362 400 рублей.
Если же смотреть на чистую прибыль, то самое удачное пари заключил игрок, который поставил 995 000 рублей на тотал больше 2 в матче «Локомотив» — «Сочи». Пари было заключено в лайве по коэффициенту 3.20 — к этому моменту счет на табло все еще был 0:0. К счастью для игрока, риск оказался оправданным. После спокойного первого тайма «железнодорожники» пошли в атаку и смогли забить три гола перед финальным свистком. Выигрыш клиента составил 3 184 000 рублей.
Увы, не все крупные пари были успешными. К примеру, один из клиентов поставил 3 442 629 рублей на победу «Динамо» над «Балтикой», но калининградцы оказались крепкими орешками. Вера в фаворита подвела и другого игрока, который поставил 3 750 000 рублей на победу ЦСКА в матче с «Оренбургом». Однако в этом матче на табло так и остались нули.
Несмотря на успешный старт «Краснодара», аналитики PARI низко оценивают вероятность того, что команда Мурада Мусаева сможет удержать чемпионский титул в новом сезоне. Главным фаворитом РПЛ на данный момент считается «Зенит» с коэффициентом 1.95.
Основные конкуренты петербуржцев — «Краснодар» и «Спартак», чемпионство которых котируется за 5.50. С коэффициентом 11.00 можно поставить на победу московского «Динамо», а за 13.00 — на триумф ЦСКА.
Главные аутсайдеры сезона — «Сочи», «Акрон», «Балтика», «Оренбург», «Пари НН» и «Динамо» Махачкала. Победа любой из этих команд в новом сезоне котируется за 1000.00.