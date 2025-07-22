PARI: матч Оренбург — ЦСКА стал крупнейшим по обороту и прибыли букмекеров в первом туре РПЛ

С 18 по 21 июля прошли матчи первого тура РПЛ в сезоне 2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

Лишь пять коллективов смогли победить в стартовом туре. Успешнее всех выступили «Краснодар» и «Локомотив», которые разгромили «Пари НН» и «Сочи» со счетом 3:0. Эти победы позволили командам сразу же занять первые места в турнирной таблице.

Немного отстает по разнице мячей «Рубин», победивший «Ахмат» со счетом 2:0. Следом разместились «Зенит» и «Спартак». В минувшие выходные команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:1), а красно-белые разобрались с махачкалинским «Динамо» (1:0).

Еще три матча закончились с равным счетом — речь идет о встречах «Динамо» Москва — «Балтика» (1:1), «Акрон» — «Крылья Советов» (1:1) и «Оренбург» — ЦСКА (0:0). Последняя игра стала единственным матчем первого тура, где не было забито ни одного гола.