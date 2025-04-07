Ничья в матче «Локомотив» — «Зенит» принесла клиенту PARI 7 000 000 рублей

4-6 апреля состоялся 23-й тур Российской Премьер-лиги, по результатам которого интрига в борьбе за золото сохранилась, и стало еще интереснее. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах прошедших выходных.

Главным событием прошедшего тура стала встреча «Локомотива» и «Зенита». Подопечные Сергея Семака считались фаворитами, однако не смогли справиться с «железнодорожниками». Москвичи забили первыми и долго удерживали счет в свою пользу, но в итоге матч завершился со счетом 1:1.

А вот «Спартак» гораздо лучше показал себя на выезде, обыграв «Ростов» с крупным счетом 3:0. Еще более результативным получилось дерби ЦСКА и «Динамо», которое завершилось со счетом 3:1 в пользу «армейцев».

«Краснодар» провел 23-й тур с «Акроном». Хотя «быки» существенно превосходили соперника во владении мячом и создании моментов, им удалось забить всего один гол, который и решил исход встречи. Это позволило южанам закрепиться на первом месте.

Главные матчи тура по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном выражении пришлось на матч «Краснодара» с «Акроном» — его доля составила почти 21% от общего оборота пари на события 23-го тура. Более 19% было сделано на «Локомотив» — «Зенит». Кроме того, клиенты PARI активно делали ставки на противостояние «Ростова» со «Спартаком» — доля этой встречи составила 16%.

Меньше всего игроки ставили на матчи «Крылья Советов» — «Рубин» (1:1), «Динамо» Махачкала — «Химки» (4:1) и «Факел» — «Ахмат» (0:0).

Наиболее удачным для PARI оказался матч «Краснодар» — «Акрон». После голевой феерии в 22-м туре игроки ожидали большей результативности от «быков», однако оборона тольяттинцев оказалась крепкой. Кроме того, компания зафиксировала прибыль по итогам приема ставок на матчи «Факел» — «Ахмат» и «Пари НН» — «Оренбург» (1:2).

В свою очередь, клиенты PARI успешно прогнозировали ход встречи «Спартака» с «Ростовом» — в этой игре удача была на их стороне.

Значимые выигрыши клиентов

Один из клиентов PARI поставил 1 800 000 рублей на ничью в матче «Локомотив» — «Зенит». Ставка была сделана в прематче с коэффициентом 3.75. В первом тайме голов не было, однако на 62-й минуте «железнодорожники» смогли открыть счет. Гости оказались в тяжелом положении и смогли избежать поражения лишь благодаря Александру Соболеву, который наконец-то забил свой первый гол за «Зенит» в РПЛ. В итоге матч завершился ничьей, а выплата клиенту составила 6 750 000 рублей.

Ставку в размере 1 330 000 рублей на тот же результат сделал другой клиент. Правда, он заключил пари в лайве по коэффициенту 3.30, но при счете 0:0. Выплата по этой ставке составила 4 389 000 рублей.

Еще один игрок сделал удачную ставку на матч «Динамо» Махачкала — «Химки». Он заключил пари на победу хозяев на сумму 4 002 350 рублей по коэффициенту 2.02.

Вероятнее всего, игрок руководствовался тем, что гости плохо играют на выезде — «Химки» победили всего в одном из десяти предыдущих матчей на чужом поле, проиграв в семи из них. Этот тренд продолжился и в Махачкале, где красно-черные пропустили четыре гола. От полного разгрома команду спас Антон Заболотный, которому удалось забить «гол престижа» на 57-й минуте. Выплата по ставке составила 8 084 747 рублей.

К сожалению, не все крупные ставки имели удачный исход. Один из клиентов поставил 3 000 000 рублей на тотал больше 2.5 в матче «Краснодара» с «Акроном», но команды не оправдали его ожиданий.

Как изменились котировки в сравнении с прошлым туром

Очередная победа «Краснодара» позволила «быкам» закрепиться в статусе фаворита РПЛ и довести отрыв от ближайших соперников до пяти очков. В связи с этим букмекеры снизили коэффициент на чемпионство краснодарцев с 2.35 до 1.90.

А вот позиции «Зенита» существенно пошатнулись. Петербуржцы все еще считаются главными конкурентами «Краснодара», однако коэффициент на их победу вырос с 2.50 до 3.00. Без изменений остались котировки на чемпионство «Спартака» — ставки принимаются по коэффициенту 4.50.

Небольшие шансы на титул сохраняют ЦСКА, московское «Динамо» и «Локомотив» — но только в теории. Коэффициент на победу «армейцев» не изменился с прошлого тура и составляет 35.00. Если чемпионом России станет «Динамо», сыграет ставка за 100.00. Аналогичное пари на «Локомотив» доступно за 200.00. Для сравнения: в преддверии 23-го тура эти коэффициенты составляли 25.00 и 45.00 соответственно.

24-й тур РПЛ пройдет с 11 по 13 апреля. Главным событием выходных станет матч «Зенита» с «Краснодаром» — последняя встреча команд в этом сезоне, которая может стать определяющей в чемпионской гонке. Тур откроет противостояние «Спартака» и махачкалинского «Динамо» в Москве.