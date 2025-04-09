PARI: матч «Спартака» с махачкалинским «Динамо» стал самым крупным и прибыльным событием 24-го тура РПЛ

11-13 апреля прошли матчи 24-го тура Российской Премьер-лиги, по итогам которого «Зениту» удалось вернуть надежду своим фанатам, а ЦСКА сумел поравняться со «Спартаком» по количеству очков. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах прошедших выходных.

Главным событием минувшего уикенда стала встреча фаворитов российского чемпионата — «Зенита» и «Краснодара». Подопечным Сергея Семака было необходимо набрать очки, ведь очередная неудача могла серьезно пошатнуть их надежды на чемпионский титул. Жесткая мотивация и преимущество родных стен сработали — петербуржцы смогли отомстить за поражение в первом круге, разгромив «быков» со счетом 4:1.

Другой сенсацией стало поражение «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо». Красно-белые считались фаворитами и контролировали мяч 75% игрового времени, но все испортил автогол от полузащитника Даниила Денисова, который забил в свои ворота в начале первого тайма. Вдохновленные неудачей соперника, гости оформили еще один гол спустя шесть минут. Во второй половине матча «Спартак» резко прибавил, но забить сумел лишь один мяч. Красно-белые могли вырвать ничью под занавес встречи, но Хесус Медина не реализовал пенальти, попав в перекладину.

Московское «Динамо» и «Локомотив» также не снискали успеха в минувшем туре. Бело-голубые разделили очки с «Пари НН» (1:1), тогда как «железнодорожники» уступили «Рубину» (0:1). Единственным московским коллективом, набравшим очки в эти выходные, стал ЦСКА, который одолел «Оренбург» со счетом 2:0.

Главные матчи по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном выражении пришлось на игру «Спартака» с «Динамо» — на нее было сделано 26% от общего оборота пари на события минувшего тура. Вторым по обороту (19%) стал матч «Зенита» с «Краснодаром», а доля встречи ЦСКА с «Оренбургом» составила 16%. Меньше всего клиенты PARI ставили на матчи «Акрон» — «Факел» (1:0), «Химки» — «Крылья Советов» (1:3) и «Ахмат» — «Ростов» (2:1).

Наиболее удачными для PARI оказались матчи, в которых фавориты не оправдали ожиданий игроков. Больше всего прибыли компания получила по ставкам на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Также благоприятными для букмекеров были поединки «Рубин» — «Локомотив» и «Пари НН» — «Динамо» Москва.

В свою очередь клиенты PARI смогли обыграть букмекеров на матчах «Оренбург» — ЦСКА и «Зенит» — «Краснодар».

Значимые выигрыши клиентов

Крупнейший выигрыш за минувший тур достался игроку, который поставил 2 600 000 рублей на победу ЦСКА в матче с «Оренбургом». Первый тайм обошелся без голов, однако во второй половине матча «армейцы» смогли открыть счет, а затем развили успех за пару минут до конца встречи. Выигрыш составил 5 902 000 рублей.

Еще один игрок поставил 1 912 680 рублей на победу «Акрона» в матче с «Факелом». Хотя встреча запомнилась большим количеством моментов, единственный гол забил Артем Дзюба, который реализовал пенальти на 72-й минуте. Точный удар главного голеадора страны не только позволил тольяттинцам набрать очки, но также благодаря этому клиент PARI получил солидный выигрыш в размере 4 112 262 рублей.

Третий по размеру выигрыш пришелся на матч «Зенита» с «Краснодаром». Автор пари поставил 1 400 000 рублей на победу подопечных Сергея Семака. «Быки» неплохо начали игру, открыв счет на 16-й минуте. Тем не менее петербуржцы не растеряли боевой дух и ответили четырьмя голами, последний из которых был забит прямо в раздевалку сопернику. Выигрыш по ставке составил 2 450 000 рублей.

Увы, не все крупные ставки были успешными. Так, один из клиентов поставил 3 035 000 рублей на победу «Локомотива» в матче с «Рубином», но «железнодорожники» не оправдали его ожиданий.

Как изменились котировки в сравнении с прошлым туром

«Зенит» смог вернуться в статус фаворита РПЛ благодаря победе над «Краснодаром» — коэффициент на чемпионство петербуржцев снизился с 2.50 до 1.80. Тем временем котировки на успех «быков» выросли с 2.35 до 2.60.

Очень сильно взлетел коэффициент на победу «Спартака», увеличившись с 4.50 до 9.00. А вот ЦСКА смог немного укрепить свои позиции — теперь их чемпионство котируется за 25.00 вместо 35.00. Теоретические шансы на титул все еще сохраняют московское «Динамо» и «Локомотив», однако их победа теперь котируется за 250.00 и 500.00 соответственно. Для сравнения: ранее коэффициенты составляли 25.00 и 45.00.

Главными претендентами на вылет считаются «Оренбург» и «Факел» — ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициентам 1.03 и 1.09.

25-й тур РПЛ пройдет с 19 по 20 апреля. «Спартак» попробует вернуться к победам в матче с «Акроном», «Краснодар» примет «Ахмат», а «Зенит» попытается развить успех в игре с «Химками».