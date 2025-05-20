Ничья в матче «Ахмат» — «Динамо» принесла клиенту PARI 14 000 000 рублей

Крупнейший выигрыш за прошедший тур достался клиенту, который поставил 4 000 000 рублей на ничью в матче «Ахмат» — «Динамо» Махачкала. Обе команды не побеждали уже несколько туров подряд, а также часто делили очки в личных встречах — три из пяти прошлых матчей завершились с равным счетом.

«Динамо» забил первый гол на 36-й минуте благодаря пенальти, реализованному полузащитником Сергеем Сердеровым. Тем не менее хозяева смогли сравнять счет в начале второго тайма благодаря точному удару нападающего Максима Самородова. Выплата по смелой ставке составила 14 000 000 рублей.

Еще один клиент смог спрогнозировать победу «Химок» над «Рубином», поставив на хозяев 2 000 000 рублей. Красно-черные действительно лидировали в личных встречах — в последний раз они уступали казанцам в 2021 году.

Тем не менее в минувшую субботу удача помогла сильнее статистики, так как инициатива постоянно переходила из рук в руки. «Химки» быстро открыли счет, но столь же быстро лишились преимущества, а затем и вовсе оказались отстающими благодаря дублю от форварда «Рубина» Мирлинда Даку. К счастью для игрока, это был не единственный дубль в матче — нападающий химчан Александр Руденко сумел вновь сравнять счет, а затем принести победу своей команде, забив решающий гол на 92-й минуте. Стоит отдать должное игроку, который не стал продавать ставку. Благодаря хладнокровию и выдержке он получил выигрыш в размере 4 600 000 рублей.

Еще один игрок поставил 580 000 рублей на ничью в матче «Локомотива» с ЦСКА. Ставка была сделана в лайве в самом начале встречи и также заставила автора пари нервно следить за игрой — «армейцы» уступили первый тайм, уйдя на перерыв при счете 0:2. Тем не менее вторая половина матча сложилась уже в их пользу благодаря голам от Сауля Гуарирапы и Матвея Кисляка. В итоге московское дерби завершилось со счетом 2:2, а клиент получил выплату в размере 2 001 000 рублей.

А вот другому игроку повезло меньше — он поставил 4 000 000 рублей на победу «железнодорожников», однако подопечные Михаила Галактионова не оправдали его ожиданий.

«Зенит» или «Краснодар» — кто станет чемпионом?

В заключительном туре, который пройдет 24 мая, «Краснодару» предстоит домашний матч с московским «Динамо», тогда как «Зенит» примет «Ахмат» на «Газпром-Арене».

Хотя петербуржцев ждет встреча с более слабым соперником, плохо играющим на выезде, аналитики PARI сомневаются, что им удастся переломить ход чемпионской гонки в свою пользу.

После очередной победы «быков» коэффициент на их победу в текущем сезоне снизился с 1.75 до 1.60. А вот котировки на чемпионство «Зенита» увеличились с 2.07 до 2.30.