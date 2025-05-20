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21 мая 11:21ГлавнаяНовости

Ничья в матче «Ахмат» — «Динамо» принесла клиенту PARI 14 000 000 рублей

Больше всего ставок было на дерби ЦСКА — «Локомотив»
Руслан Ипполитов

17-19 мая прошли матчи 29-го тура Российской Премьер-лиги, включая яркое московское дерби, последнее в текущем сезоне. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах прошедших выходных.

По итогам минувшего уикенда в российском чемпионате сохранилась интрига, так что титульная гонка между «Краснодаром» и «Зенитом» продолжается. Обе команды сумели победить, поэтому разрыв между ними все еще составляет одно очко. Так, «быки» обыграли «Оренбург» со счетом 2:1, тогда как подопечные Сергея Семака расправились с «Ростовом» (1:0).

Наиболее результативными играми прошедшего тура стали матч «Химок» с «Рубином» (3:2), а также московское дерби ЦСКА с «Локомотивом» (2:2). «Спартак» победил в выездной встрече с «Крыльями Советов» (2:0), а «Динамо» обыграл «Акрон» (2:1) в стенах «ВТБ Арены».

Главные матчи по обороту и прибыли

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Больше всего ставок в денежном выражении было на дерби ЦСКА — «Локомотив». На эту игру пришлось 22% от общего оборота ставок на события 29-го тура. Кроме того, клиентов PARI интересовал ход чемпионской гонки, поэтому они активно ставили на матчи «Оренбурга» с «Краснодаром» и «Зенита» с «Ростовом». Эти игры привлекли 19% и 16% оборота соответственно.

Меньше всего ставок пришлось на матчи «Химки» — «Рубин», «Динамо» — «Акрон» и «Ахмат» — «Динамо» Махачкала (1:1). В сумме доля этих игр составила 19% от всего оборота пари на матчи прошедшего тура.

Наиболее удачными в плане прибыли для PARI оказались встречи «Локомотив» — ЦСКА, «Пари НН» — «Факел» (1:1) и «Ростов» — «Зенит». А вот клиенты компании смогли получить заметную прибыль на играх «Оренбург» — «Краснодар», «Ахмат» — «Динамо» Махачкала и «Крылья Советов» — «Спартак».

Значимые выигрыши клиентов

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Крупнейший выигрыш за прошедший тур достался клиенту, который поставил 4 000 000 рублей на ничью в матче «Ахмат» — «Динамо» Махачкала. Обе команды не побеждали уже несколько туров подряд, а также часто делили очки в личных встречах — три из пяти прошлых матчей завершились с равным счетом.

«Динамо» забил первый гол на 36-й минуте благодаря пенальти, реализованному полузащитником Сергеем Сердеровым. Тем не менее хозяева смогли сравнять счет в начале второго тайма благодаря точному удару нападающего Максима Самородова. Выплата по смелой ставке составила 14 000 000 рублей.

Еще один клиент смог спрогнозировать победу «Химок» над «Рубином», поставив на хозяев 2 000 000 рублей. Красно-черные действительно лидировали в личных встречах — в последний раз они уступали казанцам в 2021 году.

Тем не менее в минувшую субботу удача помогла сильнее статистики, так как инициатива постоянно переходила из рук в руки. «Химки» быстро открыли счет, но столь же быстро лишились преимущества, а затем и вовсе оказались отстающими благодаря дублю от форварда «Рубина» Мирлинда Даку. К счастью для игрока, это был не единственный дубль в матче — нападающий химчан Александр Руденко сумел вновь сравнять счет, а затем принести победу своей команде, забив решающий гол на 92-й минуте. Стоит отдать должное игроку, который не стал продавать ставку. Благодаря хладнокровию и выдержке он получил выигрыш в размере 4 600 000 рублей.

Еще один игрок поставил 580 000 рублей на ничью в матче «Локомотива» с ЦСКА. Ставка была сделана в лайве в самом начале встречи и также заставила автора пари нервно следить за игрой — «армейцы» уступили первый тайм, уйдя на перерыв при счете 0:2. Тем не менее вторая половина матча сложилась уже в их пользу благодаря голам от Сауля Гуарирапы и Матвея Кисляка. В итоге московское дерби завершилось со счетом 2:2, а клиент получил выплату в размере 2 001 000 рублей.

А вот другому игроку повезло меньше — он поставил 4 000 000 рублей на победу «железнодорожников», однако подопечные Михаила Галактионова не оправдали его ожиданий.

«Зенит» или «Краснодар» — кто станет чемпионом?

В заключительном туре, который пройдет 24 мая, «Краснодару» предстоит домашний матч с московским «Динамо», тогда как «Зенит» примет «Ахмат» на «Газпром-Арене».

Хотя петербуржцев ждет встреча с более слабым соперником, плохо играющим на выезде, аналитики PARI сомневаются, что им удастся переломить ход чемпионской гонки в свою пользу.

После очередной победы «быков» коэффициент на их победу в текущем сезоне снизился с 1.75 до 1.60. А вот котировки на чемпионство «Зенита» увеличились с 2.07 до 2.30.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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