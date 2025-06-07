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7 июня 6:55ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе Соболенко над Гауфф в финале «Ролан Гаррос»

Белоруска подтвердит статус фаворита?
Валентин Васильев

7 июня в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде сыграют Арина Соболенко из Беларуси и американка Кори Гауфф. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисистов в предстоящей встрече.

Букмекеры считают фаворитом встречи Соболенко. Поставить на победу теннисистки из Беларуси можно с коэффициентом 1.50, что соответствует примерно 65% вероятности. Шансы Гауфф добиться триумфа оцениваются котировкой 2.75 (около 35%). 

Клиенты PARI уверены в победе Арины Соболенко. На ее успех приходится примерно 90% от общего объема ставок на исход матча.

Ставка на первую ракетку мира с форой (-1.5) по сетам доступна за 2.25. Вероятность того, что Гауфф выиграет как минимум одну партию, можно за 1.65.

На то, что в этом матче будет тай-брейк, аналитики предложили коэффициент 2.55. За 2.40 можно сделать ставку на то, что каждая из теннисисток сможет выиграть хотя бы один сет.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 2.49 и включил в него пари на победу белорусской теннисистки. Аналитики оценили вероятность такого развития событий коэффициентом 1.50.

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Арина Соболенко посеяна на Открытом чемпионате Франции под первым номером. Раньше теннисистка из Беларуси не добиралась до финала на «Ролан Гаррос». На пути к решающему матчу она обыграла Камиллу Рахимову, Жил Тайхманн, Ольгу Данилович, Аманду Анисимову, Циньвэнь Чжэн и Игу Швёнтек.

Кори Гауфф — второй номер посева. Для нее финал «Ролан Гаррос» будет вторым в карьере. В этом году в Париже она оказалась сильнее Оливии Гадеки, Терезы Валентовой, Мари Боузковой, Екатерины Александровой, Мэдисон Киз и Луа Буассон.

Прогноз на матч Соболенко - Гауфф

Соболенко и Гауфф встречались 10 раз и одержали по пять побед. В нынешнем сезоне они играли в Мадриде, там сильнее оказалась теннисистка из Беларуси — 7:6, 6:3.

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