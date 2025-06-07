Клиенты PARI уверены в победе Соболенко над Гауфф в финале «Ролан Гаррос»

7 июня в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде сыграют Арина Соболенко из Беларуси и американка Кори Гауфф. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисистов в предстоящей встрече.

Букмекеры считают фаворитом встречи Соболенко. Поставить на победу теннисистки из Беларуси можно с коэффициентом 1.50, что соответствует примерно 65% вероятности. Шансы Гауфф добиться триумфа оцениваются котировкой 2.75 (около 35%).

Клиенты PARI уверены в победе Арины Соболенко. На ее успех приходится примерно 90% от общего объема ставок на исход матча.

Ставка на первую ракетку мира с форой (-1.5) по сетам доступна за 2.25. Вероятность того, что Гауфф выиграет как минимум одну партию, можно за 1.65.

На то, что в этом матче будет тай-брейк, аналитики предложили коэффициент 2.55. За 2.40 можно сделать ставку на то, что каждая из теннисисток сможет выиграть хотя бы один сет.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 2.49 и включил в него пари на победу белорусской теннисистки. Аналитики оценили вероятность такого развития событий коэффициентом 1.50.

Арина Соболенко посеяна на Открытом чемпионате Франции под первым номером. Раньше теннисистка из Беларуси не добиралась до финала на «Ролан Гаррос». На пути к решающему матчу она обыграла Камиллу Рахимову, Жил Тайхманн, Ольгу Данилович, Аманду Анисимову, Циньвэнь Чжэн и Игу Швёнтек.

Кори Гауфф — второй номер посева. Для нее финал «Ролан Гаррос» будет вторым в карьере. В этом году в Париже она оказалась сильнее Оливии Гадеки, Терезы Валентовой, Мари Боузковой, Екатерины Александровой, Мэдисон Киз и Луа Буассон.

Соболенко и Гауфф встречались 10 раз и одержали по пять побед. В нынешнем сезоне они играли в Мадриде, там сильнее оказалась теннисистка из Беларуси — 7:6, 6:3.