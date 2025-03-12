Клиент PARI поставил 300 000 рублей на победу Самсоновой над Паолини

13 марта Людмила Самсонова встретится с Жасмин Паолини в 1/8 финала турнира Indian Wells Masters. Игра пройдет на корте комплекса «Теннис Гарден», ее начало запланировано на 02:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что у российской спортсменки чуть больше шансов на успех. Ставки на победу Людмилы Самсоновой принимаются с коэффициентом 1.85, что соответствует 53% вероятности. Заключить пари на триумф Жасмин Паолини можно за 1.95 (примерно 47%).

Большинство клиентов PARI также считают, что Самсонова пройдет итальянку. 94% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу россиянки. Один из игроков поставил 300 000 рублей на победу Людмилы в составе экспресса из двух событий. Суммарный коэффициент купона составил 3.78, так что в случае успеха выплата игроку составит 1 134 000 рублей.

Самсонова дважды встречалась с Паолини, одержав победу в обоих матчах. В последний раз соперницы делили корт в 2023 году в первом раунде Australian Open. В том матче россиянка одержала победу со счетом 6:2, 6:4

По оценкам аналитиков, в этот раз Людмиле также понадобится всего два сета, чтобы выйти в четвертьфинал. Поставить на победу Самсоновой со счетом 2:0 можно с коэффициентом 2.95. Если же Людмила выиграет со счетом 2:1, сыграет ставка за 4.40. Победа итальянской спортсменки в двух сетах котируется за 3.10, а с коэффициентом 4.60 можно поставить на ее успех со счетом 2:1.

При этом аналитики ожидают, что соперницы сыграют минимум 22 гейма. Поставить на тотал больше 21.5 можно по коэффициенту 1.78, на тотал меньше 21.5 — по коэффициенту 2.04.

Как бы ни прошел матч, букмекеры сомневаются, что Людмила Самсонова или Жасмин Паолини смогут победить на Indian Wells. Так, заключить пари на победу итальянки можно с коэффициентом 40.00, аналогичная ставка на россиянку котируется за 50.00.