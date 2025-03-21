PARI разыграет приглашения на секретный ивент в Москве для просмотра четвертьфинала ЛЧ

Букмекерская компания PARI запускает рейтинговый турнир, призеры которого смогут попасть на закрытое мероприятие в рамках программы PARI SECRET. Конкурс стартует 21 марта и продлится до 30 марта. Инвайты на секретный ивент получат 25 лучших участников турнира.

Для того чтобы участвовать в розыгрыше приглашений, потребуется заключать пари на любой вид спорта на сумму от 100 рублей с коэффициентом от 1.30. За каждую выигрышную ставку клиенты будут получать баллы. Чем выше сумма и коэффициент пари, тем больше баллов получит пользователь.

25 игроков с наивысшим количеством баллов по итогам турнира получат инвайты на турнир. Они присоединятся еще к 25 клиентам, которых PARI пригласит отдельно.

На этот раз клиентов программы ждет закрытая вечеринка в секретном месте в центре Москвы. Для них будет организован необычный иммерсивный просмотр четвертьфинала Лиги чемпионов. Мероприятие пройдет в атмосфере строгой секретности: локация не раскрывается, а фото- и видеосъемка на ивенте будут запрещены.

В начале 2025 года PARI представила программу лояльности PARI SECRET — уникальное предложение для VIP-игроков. Программа предлагает своим клиентам не только кешбэк в размере до 30% реальными деньгами, но и новые уникальные впечатления на особых ивентах.

Вечеринка, посвященная четвертьфиналу Лиги чемпионов, — уже не первое мероприятие в рамках программы PARI SECRET. Ранее PARI организовала VIP-клиентам путешествие в Дубай с полной оплатой перелетов, проживания в пятизвездочном люкс-отеле Hyatt и программы поездки. Участники PARI SECRET посетили финал турнира ATP 500 по теннису, закрытую вечеринку на яхте, а также сыграли в гольф и теннис.