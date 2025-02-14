Клиенты PARI разошлись в оценках матча КХЛ «Северсталь» — «Локомотив»

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14 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Северсталь» и «Локомотив». Игра пройдет в Череповце и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.
Букмекеры оценивают шансы гостей на успех чуть выше. На победу команды Игоря Никитина в основное время можно поставить за 2.00. Это примерно 48% вероятности. Коэффициент на триумф «Северстали» по итогам трех периодов составляет 3.40 (около 29%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.05 (приблизительно 23%).
Котировки на победу «железнодорожников» с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.55. На итоговый успех хозяев можно сделать ставку с коэффициентом 2.45.
Клиенты PARI склоняются к успеху гостей в основное время матча. На победу команды Игоря Никитина приходится около 60% от общего оборота ставок этого рынка. Примерно 34% сделано на триумф череповчан, еще приблизительно 6% — на ничью. А вот на рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 62% на 38% в пользу «Северстали».
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Аналитики PARI полагают, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 4.5 можно за 1.70. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 2.15. Взять победу гостей с нулевой форой можно с коэффициентом 1.50. Аналогичная котировка на «Северсталь» составляет 2.50.
Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 125 000 рублей. Один из игроков заключил пари на победу «Северстали» с учетом овертаймов и серии буллитов. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 2.40.
У «Локомотива» 40 побед в 55 играх регулярного чемпионата и лидерство в турнирной таблице Западной конференции. Команда Игоря Никитина в своей последней встрече уступила минскому «Динамо» (1:3). Шансы ярославцев стать чемпионами в этом сезоне оценили в 4.50, а поставить на их выход в финал можно с коэффициентом 2.20. Вероятность того, что «Локомотив» выиграет Западную конференцию — 1.05.
«Северсталь» выиграла 34 из 53 матчей, череповчане идут четвертыми на Западе. Команда Андрея Козырева победила в своих двух последних встречах, переиграв «Спартак» (8:6) и ЦСКА (4:3). Сделать ставку на то, что «Северсталь» выиграет Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 30.00, а на выход команды в финал предлагают котировку 15.00.
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