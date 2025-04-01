Клиент PARI поставил 500 000 рублей на голы в четвертом матче серии Кубка Гагарина «Северсталь» — «Спартак»

1 апреля «Северсталь» сыграет со «Спартаком» в четвертом матче серии плей-офф. Игра пройдет на арене «Ледовый дворец» в Череповце и стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что у «Северстали» чуть больше шансов на успех. Ставки на победу череповчан в основное время принимаются по коэффициенту 2.45, что соответствует 40% вероятности. Заключить пари на успех «Спартака» можно за 2.55, а на ничью — за 4.20. Вероятности этих исходов составляют примерно 38% и 22%.

Поставить на итоговую победу хозяев с учетом овертайма и буллитов можно по коэффициенту 1.87, такую же ставку на красно-белых можно сделать за 1.93. Тем не менее большая часть клиентов PARI не согласна с аналитиками. В ставках на исход встречи с учетом всех возможных сценариев 57% оборота приходится на победу «Спартака». Доля «Северстали» составляет 43%. Еще больше перевес в пользу москвичей зафиксирован в объеме пари на исход матча в основное время матча — здесь на них приходится 73%. На хозяев сделано 22% и 5% — на ничью.

Букмекеры считают, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.45, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.65.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 500 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из трех событий, включив в купон прогноз на то, что «Северсталь» забьет не менее двух голов, по котировке 1.23. Общий коэффициент экспресса — 2.16.

«Спартак» одержал уже три победы над «Северсталью», вплотную приблизившись к проходу во второй раунд. Первые два матча прошли в Москве и завершились со счетом 5:4 (ОТ) и 4:2 соответственно. А вот игра в Череповце получилась низовой — единственную шайбу забросил нападающий красно-белых Ансель Галимов.

В связи с этим букмекеры не исключают, что «Северсталь» может совершить камбэк и затянуть серию. Заключить пари на то, что в серии будет сыграно минимум пять матчей, можно по коэффициенту 1.83. Если же «Спартак» одержит победу в серии со счетом 4:0 по матчам, сыграет коэффициент 1.87.

Впрочем, даже если череповчанам удастся победить в четвертом матче, букмекеры все равно сомневаются, что они смогут переломить ход серии в свою пользу. Поставить на их проход можно с коэффициентом 16.00, аналогичная ставка на «Спартак» котируется за 1.01.