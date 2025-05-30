Максим Шалунов получил именные часы, разработанные заводом «‎Павелъ Буре»

Партнерский проект
Максим Шалунов — не просто герой проекта FONBET OVERTIME. Хоккеист своим точным броском остановил тяжелое время без трофеев для ярославских болельщиков. Впервые за 22 года «Локомотив» стал чемпионом, выиграв Кубок Гагарина! Это достижение достойно особенной награды, соизмеримой вкладу в историю российского хоккея.
«В игре равных никто не хочет уступать, зачастую 60 минут основного времени недостаточно, чтобы выявить победителя. В этот момент и появляются герои, герои FONBET Overtime. Всего в минувшем сезоне у нас было 188 овертаймов, ярких и драматичных моментов. Это говорит о том, что матчи за трофей - были супер упорными, без права на ошибку. Для нас особенно приятно, что в дополнительное время решилась судьба Кубка Гагарина. Максим Шалунов — герой сезона FONBET OVERTIME! — Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET».
С идеей подчеркнуть этот успех, FONBET и часовой завод «Павелъ Буре» разработали артефакт, отражающий важный момент в карьере игрока — именные часы Героя сезона FONBET OVERTIME. Каждая деталь в часах несет смысл. На циферблате указано время решающей шайбы — момента, определившего ход спортивной истории. Кабошон на заводной головке украшен рубином, а прозрачная задняя крышка позволяет увидеть работу механизма часов.
«Спасибо моей семье, родителям, клубу! Спасибо тренерскому штабу во главе с Игорем Валерьевичем Никитиным за проделанную работу. Поздравляю «Локомотив», мы сделали то, о чем договаривались! — Максим Шалунов, нападающий ХК «Локомотив».
Часовой завод Павелъ Буре — марка с историей, берущей начало в XIX веке и ассоциирующейся с точностью, надежностью и традициями. Его часы вручались за особые заслуги, а точность и качество отмечались на международных выставках. Великое наследие продолжается в новом исполнении — с вниманием к деталям, индивидуальностью и историей героя минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги.
Партнерский проект