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8 июня 9:00ГлавнаяНовости

Клиенты PARI верят в победу Алькараса над Синнером в финале «Ролан Гаррос»

Самая крупная ставка на предстоящий матч — 176 200 рублей
Валентин Васильев

8 июня в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису сыграют итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисистов в предстоящей встрече.

Букмекеры считают шансы теннисистов практически равными. Поставить на победу испанца можно с коэффициентом 1.90, что соответствует примерно 51% вероятности. Шансы Синнера добиться триумфа оцениваются котировкой 1.95 (около 49%). 

Клиенты PARI верят в успех Алькараса. Примерно 59% от общего объема ставок на исход игры приходится на испанского теннисиста, около 41% сделано на итальянца.

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Ставка на испанца с форой (-1.5) по сетам доступна за 2.65, а на успех Алькараса в трех партиях можно поставить с коэффициентом 5.00. Вероятность того, что Синнер не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 5.25. Поставить на  то, что итальянец выиграет как минимум одну партию, можно за 1.17.

На то, что в этом матче будет тай-брейк, аналитики предложили коэффициент 1.65. За 1.43 можно сделать ставку на то, что каждый из теннисистов сможет выиграть хотя бы один сет.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 176 200 рублей. Один из игроков заключил пари с коэффициентом 1.90 на победу Алькараса.
 

Янник Синнер — первая ракетка турнира. Раньше на «Ролан Гаррос» он не доходил до финала. На этом турнире итальянец обыграл Артура Риндеркнеша, Ришара Гаске, Иржи Легечку, Андрея Рублева, Александра Бублика. В полуфинале Синнер оказался сильнее Новака Джоковича в трех сетах.

Карлос Алькарас посеян на Открытом чемпионате Франции под вторым номером. Испанец — действующий чемпион «Ролан Гаррос». На пути к защите титула Алькарас обыграл Джулио Зеппиери, Фабиана Марожана, Дамира Джумхура, Бена Шелтона, Томми Пола, а в полуфинале прошел Лоренцо Музетти. Уступая 1:2 по партиям и 0:2 в четвертом сете, итальянец отказался от продолжения борьбы. 

Алькарас и Синнер встречались 12 раз. Восемь побед на счету испанца, четыре — у итальянского теннисиста. На «Ролан Гаррос» они играли в полуфинале в прошлом году, тогда Карлос оказался сильнее в пяти сетах — 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

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