В Сириусе при поддержке FONBET прошёл фестиваль «Стальная воля»

С 24 по 26 апреля в Сочи на территории «Сириус» состоялся фестиваль по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Стальная воля». В заключительный день фестиваля, который проводит Российский футбольный союз при поддержке букмекерской компании FONBET, были разыграны более 20 комплектов наград.

В церемонии награждения приняли участие президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, президент всероссийской федерации спорта слепых трёхкратная паралимпийская чемпионка Ольга Семёнова, президент федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом, паралимпийский чемпион Иван Потехин, советник генерального директора компании FONBET Николай Оганезов, олимпийский чемпион Роман Костомаров и бронзовый призер Олимпийских игр Оксана Домнина, полузащитник ФК «Сочи» Анатолий Макаров.

Павел Рожков, президент Паралимпийского комитета России:

– Фестиваль «Стальная воля» по накалу, страстям и эмоциям не уступает крупнейшим международным паралимпийским соревнованиям. Вы показали высочайший уровень спортивного мастерства и желание победить. Вы – молодцы, мы благодарим вас за ваше участие. Впервые в рамках «Стальной воли» прошёл турнир «Лига героев», в котором участвовали ветераны специальной военной операции.

Хочу выразить благодарность организаторам фестиваля, который даёт возможность участвовать огромному количеству спортсменов с разными формами инвалидности: Российскому футбольному союзу, руководству федеральной территории «Сириус» и города-отеля «Бархатные сезоны», а также благотворительной программе ДоброFON за поддержку соревнований по футболу, и другим адаптивным видам спорта.





Роман Костомаров, олимпийский чемпион по фигурному катанию, амбассадор благотворительной программы ДоброFON:

— В первую очередь хочу выразить своё уважение всем тем, кто принимал участие в этом фантастически организованном турнире «Стальная воля». Все, кто в нём принимал участие — все уже победители. Уважение, за то, что вы, не взирая ни на что продолжаете жить, играть и получать удовольствие, потому что футбол — действительно игра номер один! Вы все большие молодцы, я вас поздравляю. Без поддержки благотворительной программы ДоброFON, конечно же, было бы трудно организовать такие турниры, поэтому им отдельное спасибо.

Особенностью фестиваля этого года стало проведение турнира по футболу ампутантов среди ветеранов специальной военной операции «Лига героев».



Константин Бургазов, сборная Самарской области по футболу ампутантов, победитель турнира «Лига героев» среди участников СВО:

– Не могу передать эмоции от победы. В футболе ампутантов я с 2023 года, тогда мы первый раз приехали сюда на федеральную территорию «Сириус». Мы заняли последнее место, но получили хороший опыт. И с тех пор футбол у меня в жизни на первом месте. Это хорошая адаптация, он помогает мне развивать руку, которая не работает после ранения.

Спасибо огромное, что выделили именно ветеранов специальной военной операции в отдельную категорию. В основном турнире «Стальной воли» очень сильные игроки. Каждая встреча с ними нас воспитывала, тренировала. А в «Лиге героев» мы примерно в равных условиях, все недавно начали заниматься. И игра в футбол помогает победить себя, понять, что жизнь не кончилась, и надо двигаться вперед. Это важный толчок для ребят. И то, что в этом году совместили «Стальную волю» и «Лигу героев» – очень здорово, огромное спасибо.



В этом году в «Стальной воле» приняли участие более 700 спортсменов из 30 регионов России, а также команды из Казахстана и Беларуси. Соревнования прошли в семи дисциплинах:

– футбол лиц с заболеванием ЦП (мужчины и юноши);

– футбол ампутантов (мужчины);

– футбол глухих (мужчины, женщины и юноши);

– футзал лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши);

– футбол слепых, мини-футбол 5х5 (В1, мужчины, женщины и юноши);

– ПОДА-футбол на электроколясках (смешанные команды);

– трансплант-футбол (футбол среди людей с пересаженными органами и/или на диализе, мужчины и женщины).

Фестиваль стал первым турниром «Стальной воли» в 2025 году. В будущем этапы соревнований пройдут в июне в Нижнем Тагиле, в начале сентября – в Самаре и в конце осени – вновь на федеральной территории «Сириус». В июле пройдёт сибирский фестиваль «Стальная воля» в Новокузнецке.



«Стальная воля» – первый в мире турнир, объединивший футболистов такого количества категорий инвалидности. Соревнование не просто популяризирует футбол среди людей с ОВЗ, но представляет из себя важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество. Фестивали и турниры «Стальная воля» проводятся с 2022 года, в 2024 году их участниками стали более трех тысяч человек.