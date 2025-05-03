Пользователь PARI поставил 300 000 рублей на Арину Соболенко в финале Madrid Open

3 мая Арина Соболенко сыграет с Кори Гауфф в финале турнира WTA категории-1000 в Мадриде. Игра пройдет на корте комплекса Caja Magica, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фавориткой Арину Соболенко. Ставки на победу белорусской спортсменки принимаются по коэффициенту 1.80, что соответствует 55% вероятности. Заключить пари на успех Кори Гауфф можно за 2.10, вероятность ее триумфа составляет примерно 45%.

Клиенты PARI также считают, что выиграет Арина. 81% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех белорусской спортсменки, остальные 19% — на победу американки. Один из клиентов PARI поставил 300 000 рублей на то, что Соболенко победит соперницу в двух сетах, по котировке 2.83. Ставка вошла в экспресс из двух событий с суммарным коэффициентом 5.38. В случае успеха он получит выплату в размере 1 614 000 рублей.

По оценкам аналитиков, в матче будет сыграно не менее 22 геймов. Поставить на тотал больше 21.5 можно по коэффициенту 1.80, а на тотал меньше 21.5 — по коэффициенту 2.00. При этом букмекеры считают, что Соболенко запишет на свой счет не менее 12 геймов. Индивидуальный тотал фаворитки больше 11.5 котируется за 1.37. Аналогичную ставку на ее соперницу можно сделать за 1.52.

Обе спортсменки прошли большую часть соперниц в двух сетах, поэтому букмекеры считают, что финал вряд ли будет долгим. Наиболее вероятным исходом матча считается победа Соболенко со счетом 2:0. Поставить на такое развитие событий можно по коэффициенту 2.80. Если же фаворитка победит со счетом 2:1, сыграет ставка за 4.15.

Помимо победы в турнире, у Арины будет и другая мотивация на этот матч — Кори Гауфф все еще ведет в их личном противостоянии. Соперницы делили корт девять раз, и американка победила в пяти из этих игр. В последний раз спортсменки встречались в полуфинале турнира WTA в Эр-Рияде в 2024 году, этот матч завершился со счетом 7:6(4), 6:3 в пользу Гауфф.