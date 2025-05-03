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3 мая 10:55ГлавнаяНовости

Пользователь PARI поставил 300 000 рублей на Арину Соболенко в финале Madrid Open

Но Коко Гауфф в шикарной форме!
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

3 мая Арина Соболенко сыграет с Кори Гауфф в финале турнира WTA категории-1000 в Мадриде. Игра пройдет на корте комплекса Caja Magica, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фавориткой Арину Соболенко. Ставки на победу белорусской спортсменки принимаются по коэффициенту 1.80, что соответствует 55% вероятности. Заключить пари на успех Кори Гауфф можно за 2.10, вероятность ее триумфа составляет примерно 45%.

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Клиенты PARI также считают, что выиграет Арина. 81% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех белорусской спортсменки, остальные 19% — на победу американки. Один из клиентов PARI поставил 300 000 рублей на то, что Соболенко победит соперницу в двух сетах, по котировке 2.83. Ставка вошла в экспресс из двух событий с суммарным коэффициентом 5.38. В случае успеха он получит выплату в размере 1 614 000 рублей.

По оценкам аналитиков, в матче будет сыграно не менее 22 геймов. Поставить на тотал больше 21.5 можно по коэффициенту 1.80, а на тотал меньше 21.5 — по коэффициенту 2.00. При этом букмекеры считают, что Соболенко запишет на свой счет не менее 12 геймов. Индивидуальный тотал фаворитки больше 11.5 котируется за 1.37. Аналогичную ставку на ее соперницу можно сделать за 1.52.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ СОБОЛЕНКО — ГАУФФ

Обе спортсменки прошли большую часть соперниц в двух сетах, поэтому букмекеры считают, что финал вряд ли будет долгим. Наиболее вероятным исходом матча считается победа Соболенко со счетом 2:0. Поставить на такое развитие событий можно по коэффициенту 2.80. Если же фаворитка победит со счетом 2:1, сыграет ставка за 4.15.

Помимо победы в турнире, у Арины будет и другая мотивация на этот матч — Кори Гауфф все еще ведет в их личном противостоянии. Соперницы делили корт девять раз, и американка победила в пяти из этих игр. В последний раз спортсменки встречались в полуфинале турнира WTA в Эр-Рияде в 2024 году, этот матч завершился со счетом 7:6(4), 6:3 в пользу Гауфф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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