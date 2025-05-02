Арина Соболенко — Коко Гауфф, 3 мая: прогноз на финал турнира в Мадриде

Обе теннисистки выдали классный турнир. Для Гауфф он стал по-своему прорывным, так как она уже обеспечила себе возвращение звания третьей ракетки мира. Причем это стало возможным после разгромной победы над Швёнтек. Отдать одной из лучших женщин-грунтовиков тура лишь два гейма — максимально серьёзная заявка от американки.

Соболенко же действует больше на классе. Её форму нельзя назвать идеальной, спадов хватает. Но общего уровня белоруске хватило для того, чтобы пройти непростую сетку и отдать только один сет за пять матчей. Впрочем, есть все основания полагать, что финал станет для лидера мирового рейтинга самой тяжёлой игрой на турнире.

После прошлых перформансов Гауфф можно вполне поверить и в её итоговую победу. Чего уж говорить о плюсовой форе в 3,5 гейма, которую и заиграем.