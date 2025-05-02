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2 мая 13:12ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Арина Соболенко — Коко Гауфф, 3 мая: прогноз на финал турнира в Мадриде

Третий титул в столице Испании для белоруски?
Александр Бокулёв

В субботу, 3 мая, в финале грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретятся белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф. Кто заберет титул — первая или четвертая ракетка мира?

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Дата / Время: 03.05.2025, не ранее 14:30 по московскому времени

Арена: «Caja Magica», Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Арина Соболенко (26 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия, 28) — 3:6, 6:2, 6:1
  • 4-й круг: Питон Стирнс (США) — 6:2, 6:4
  • 1/4 финала: Марта Костюк (Украина, 24) — 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)
  • 1/2 финала: Элина Свитолина (Украина, 17) — 6:3, 7:5

Коко Гауфф (21 год, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Даяна Ястремская (Украина) — 0:6, 6:2, 7:5
  • 3-й круг: Энн Ли (США) — 6:2, 6:3
  • 4-й круг: Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:4, 6:2
  • 1/4 финала: Мирра Андреева (Россия, 7) — 7:5, 6:1
  • 1/2 финала: Ига Швёнтек (Польша, 2) — 6:1, 6:1

Арина Соболенко

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Победительница 19 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На грунте взяла два титула. В нынешнем сезоне выиграла трофеи на харде в Брисбене и Майами, на Australian Open, в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 30 побед при пяти поражениях. Турнир в Мадриде выигрывала в 2021-м и 2023-м. В прошлом сезоне уступила в финале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Коко Гауфф

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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 года. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на Australian Open и грунтовых соревнованиях в Штутгарте. Всего в 2025 году одержала 19 побед при шести поражениях. На турнире в Мадриде уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы ранее провели девять официальных очных матчей. Гауфф выиграла единственную встречу на грунте. На харде американка и белоруска одержали по четыре победы.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Соболенко фавориткой финала. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на её победу и 2,06 на успех Гауфф.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 22 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,80 на ТБ (21,5) и 2,10 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СоболенкоПобеда ГауффТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,832,061,802,10

Прогноз и ставка

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Обе теннисистки выдали классный турнир. Для Гауфф он стал по-своему прорывным, так как она уже обеспечила себе возвращение звания третьей ракетки мира. Причем это стало возможным после разгромной победы над Швёнтек. Отдать одной из лучших женщин-грунтовиков тура лишь два гейма — максимально серьёзная заявка от американки.

Соболенко же действует больше на классе. Её форму нельзя назвать идеальной, спадов хватает. Но общего уровня белоруске хватило для того, чтобы пройти непростую сетку и отдать только один сет за пять матчей. Впрочем, есть все основания полагать, что финал станет для лидера мирового рейтинга самой тяжёлой игрой на турнире.

После прошлых перформансов Гауфф можно вполне поверить и в её итоговую победу. Чего уж говорить о плюсовой форе в 3,5 гейма, которую и заиграем.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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