Клиенты PARI: Соболенко пройдет Чжэн Циньвэнь на Miami Open

26 марта Арина Соболенко встретится с Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Miami Open. Игра пройдет на кортах «Хард Рок-стэдиум» в Майами и начнется в 02:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фавориткой Арину Соболенко. Ставки на победу белорусской спортсменки принимаются по коэффициенту 1.28, что соответствует 77% вероятности. Заключить пари на успех Чжэн Циньвэнь можно за 4.15. Вероятность триумфа китаянки составляет примерно 23%.

Практически все клиенты PARI согласны с оценками букмекеров. 99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Соболенко.

Аналитики ожидают, что фаворитке понадобится всего два сета, чтобы пробиться в полуфинал. Поставить на победу белоруски со счетом 2:0 можно с коэффициентом 1.83. Если же Соболенко выиграет со счетом 2:1, сыграет ставка за 3.90. Победа китаянки в двух сетах котируется за 6.30, а с коэффициентом 7.10 можно поставить на ее триумф со счетом 2:1.

При этом аналитики ожидают, что соперницы сыграют минимум 21 гейм. Поставить на тотал больше 20.5 можно по коэффициенту 1.68, на тотал меньше 20.5 — по коэффициенту 2.05.

Чжэн Циньвэнь встречалась с Ариной Соболенко пять раз, однако ни разу не смогла победить ее. При этом в четырех из пяти матчей белоруске хватило всего двух сетов для победы. В последний раз соперницы делили корт на WTA Finals в Эр-Рияде, тогда Соболенко победила со счетом 6:3, 6:4.

Учитывая успехи Арины в этом сезоне, букмекеры считают ее главной конкуренткой Иги Швентек в борьбе за победу в Miami Open. Если Соболенко сможет выиграть турнир, сыграет ставка за 2.45. Для сравнения, заключить пари на успех Чжэн Циньвэнь можно с коэффициентом 17.00.