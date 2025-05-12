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15 мая 14:49ГлавнаяНовости

БК «Мелбет» вновь выступила благотворителем для одной из подопечных фонда «Дом с маяком»

Мечта девочки о поездке в Сочи стала реальностью
Валентин Васильев

Благотворительный фонд обратился к букмекеру с просьбой исполнить мечту 14-летней Алины. У девочки врожденный порок развития центральной нервной системы и эпилепсия. Несмотря на тяжёлую болезнь, девочка всегда мечтала побывать на море. Благодаря БК «Мелбет» мечта девочки о поездке в Сочи стала реальностью.

БК «Мелбет» с радостью откликнулась и предоставила средства на осуществление мечты девочки. Алина вместе с родителями и сестрой Дарьяной, у которой такое же заболевание, смогли отправиться в путешествие. И хотя сначала родители волновались, как дети перенесут дальний путь, поездка, по словам мамы, прошла просто замечательно. В Сочи семья посетила популярные достопримечательности города: Олимпийский парк, морской порт и дендрарий. Особенно девочкам запомнилось посещение дендрария, дети с большим интересом разглядывали диковинные растения и редких животных. 

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«Нашей семье было трудно выбраться самой на отдых — и физически, и морально, и финансово. Поэтому была такая мечта и у нас, и у Алины. Она любит новые места и всегда с интересом смотрела передачи о море по телевизору. Мы поняли, что ребенку надо хотя бы раз там побывать, и написали в «Дом с маяком». Огромное спасибо благотворителю и «Дому с маяком» за то счастье, которое вы приносите семьям!» — делится эмоциями от поездки мама девочки.

БК «Мелбет» рада возможности помогать семьям, попавшим в сложные жизненные ситуации. Компания следует своей философии, ставя в приоритет заботу о благополучии детей, показывая пример всей индустрии и делая жизнь особенных детей ярче.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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