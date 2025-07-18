Спартак - Балтика: дата и время, прямая трансляция матча РПЛ онлайн

В воскресенье, 26 июля, пройдут четыре матча чемпионата России по футболу. В первой игре дня московский «Спартак» примет «Балтику» из Калининграда.

Встреча пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 15:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра игру обслужит Сергей Карасев.

В прошлом сезоне столичный рефери трижды обслуживал игры с участием красно-белых. Дважды он фиксировал победы команды Станковича в РПЛ (1:0 с «Рубином» и 2:0 с «Крыльями Советов») и один раз - поражение в Кубке. Под свист Карасева «Ростов» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. С «Балтикой» Сергей в сезоне-2024/25 не пересекался.

Последняя встреча команд случилась в мае 2024 года в финале Пути регионов Кубка России и завершилась неожиданной победой балтийцев со счетом 1:0.

Тем не менее сегодня эксперты отдают предпочтение в паре хозяевам. В БК PARI коэффициент на победу фаворита составляет 1.45, а на его соперника - 7.70. Ничья в конторе котируется за 4.50.

В прямом эфире игру в Тушино покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатно посмотреть игру онлайн можно на платформах беттингового партнера РПЛ - Winline.