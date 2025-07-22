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21 июля 13:02ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Спартак - Балтика, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Талалаев готовится повторно удивлять столицу
Валентин Васильев

Московский «Спартак» открывает 34-й чемпионат России в субботу двумя подряд домашними матчами с соперниками, которых должен по статусу побеждать. С махачкалинским «Динамо» красно-белые с трудом, но справились. С «Балтикой» точно будет не проще. Сейчас расскажем почему.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва) 

26.07.2025, Сб

15:00 МСК

«Балтика» (Калининград)

П1 - 1.50

Х - 4.30

П2 - 6.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак» 53216-8
«Балтика»2358-16

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2025«Спартак»

1:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

13.07.2025«Спартак»

4:1

«Спартак» Суботица

Товарищеский матч

06.07.2025«Спартак»

2:2

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

29.06.2025«Спартак»

3:1

«Торпедо»

РПЛ

24.05.2025«Спартак»

5:0

«Химки»

РПЛ

Последние пять игр «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.07.2025«Динамо» Москва

1:1

«Балтика»

РПЛ

13.07.2025«Сочи»

2:1

«Балтика»

Товарищеский матч

13.07.2025«Балтика»

2:0

«Сочи»

Товарищеский матч

06.07.2025«Зенит»

1:2

«Балтика»

Товарищеский матч

24.05.2025«Арсенал»

0:0

«Балтика»

Первая лига

Последние пять игр «Спартака» и «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.05.2024«Балтика» 

1:0

«Спартак»

FONBET Кубок России

25.11.2023«Балтика» 

0:2

«Спартак»

РПЛ

31.07.2023«Спартак»

2:1

«Балтика» 

РПЛ

29.06.2022«Спартак»

3:2

«Балтика» 

Товарищеский матч

30.08.1998«Балтика» 

1:1

«Спартак»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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В новом сезоне обе команды уже успели набрать очки: хозяева - три, гости - одно.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар11003-03
2. Локомотив11003-03
3. Рубин11002-03
4. Зенит11002-13
5. Спартак11001-03
6. Балтика10101-11
7. Крылья Советов10101-11
8. Динамо10101-11
9. Акрон10101-11
10. Оренбург10100-01
11. ЦСКА10100-01
12. Ростов10011-20
13. Динамо-Махачкала10010-10
14. Ахмат10010-20
15. Пари НН10010-30
16. Сочи10010-30

Прогноз на матч

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На старте нового чемпионата обеим командам пришлось соперничать с динамовскими коллективами. «Спартак» со «своим» «Динамо», из Махачкалы, справился с большим трудом. Судья Казарцев не впервые заставил понервничать красно-белые трибуны. После игры больше обсуждали арбитраж, причем в негативной тональности, чем непосредственно игру. Из нескольких голов москвичей рефери засчитал лишь один, от миниатюрного бразильца Маркиньоса. Впрочем, и его красно-белым хватило для набора трех очков.

«Балтика» играла с «Динамо» московским. И хотя выиграть не сумела, удостоилась исключительно комплиментарных отзывов от болельщиков, экспертов и соперника. И первый гол нового чемпионата на свой счет записали именно калининградцы, конкретно - сальвадорский нападающий Хиль. Команде Карпина победитель первого дивизиона доставил массу проблем. Нет никаких сомнений, что на «Спартак» Андрей Талалаев настроит еще серьезнее. Тем более в этом клубе он когда-то начинал тренерскую практику ассистентом Невио Скалы и наверняка в глубине души не прочь когда-нибудь вернуться главным.

Полагаем, что как минимум на гол в столице балтийцы и в этот раз наиграют. Но и сохранить свои ворота в неприкосновенности под натиском Угальде, Маркиньоса, Барко, Заболотного им вряд ли удастся. Наш прогноз на субботнюю игру: обе забьют.  

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В прямом эфире игру в Тушино покажет канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Спартак»: Бонгонда (травма)

«Балтика»: нет 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Балтика»:

Позиция«Спартак»«Балтика»Позиция
Вратарь98. Максименко67. БорискоВратарь
Защитник97. Денисов23. БевеевЗащитник
Защитник6. Бабич2. ВаратыновЗащитник
Защитник68. Литвинов24. ФилинЗащитник
Защитник29. Мангаш16. АндрадеЗащитник
Полузащитник35. Мартинс10. ПетровПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров8. МендельПолузащитник 
Полузащитник5. Барко96. МохаммадПолузащитник
Нападающий8. Маркиньос17. СаусьПолузащитник
Нападающий7. Солари19. ПряхинПолузащитник
Нападающий91. Заболотный91. ХильНападающий
Главный тренерДеян СтанковичАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК FONBET установила щедрый коэффициент 6.70 на победу гостей. Предложение на успех спартаковцев более чем в четыре раза ниже (1.50). Ничья котируется за 4.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Балтика»?

Если исходить из котировок букмекеров, самый реальный счет в Тушино - 1:0 и 2:0. Оба этих варианта сулят семикратный выигрыш поставившим.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Балтика»?

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Где купить билет на матч «Спартак» - «Динамо» (Махачкала)?

Приобрести билет за несколько кликов можно на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - 250 рублей. 

«Спартак» будет чемпионом России?

Шансы «Спартака» на чемпионство оцениваются на одном уровне с «Краснодаром» (5.50). Главным же фаворитом сезона букмекеры считают «Зенит» (коэффициент на очередной триумф - 2.00).

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