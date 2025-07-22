Спартак - Балтика, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На старте нового чемпионата обеим командам пришлось соперничать с динамовскими коллективами. «Спартак» со «своим» «Динамо», из Махачкалы, справился с большим трудом. Судья Казарцев не впервые заставил понервничать красно-белые трибуны. После игры больше обсуждали арбитраж, причем в негативной тональности, чем непосредственно игру. Из нескольких голов москвичей рефери засчитал лишь один, от миниатюрного бразильца Маркиньоса. Впрочем, и его красно-белым хватило для набора трех очков.

«Балтика» играла с «Динамо» московским. И хотя выиграть не сумела, удостоилась исключительно комплиментарных отзывов от болельщиков, экспертов и соперника. И первый гол нового чемпионата на свой счет записали именно калининградцы, конкретно - сальвадорский нападающий Хиль. Команде Карпина победитель первого дивизиона доставил массу проблем. Нет никаких сомнений, что на «Спартак» Андрей Талалаев настроит еще серьезнее. Тем более в этом клубе он когда-то начинал тренерскую практику ассистентом Невио Скалы и наверняка в глубине души не прочь когда-нибудь вернуться главным.

Полагаем, что как минимум на гол в столице балтийцы и в этот раз наиграют. Но и сохранить свои ворота в неприкосновенности под натиском Угальде, Маркиньоса, Барко, Заболотного им вряд ли удастся. Наш прогноз на субботнюю игру: обе забьют.