Спартак - Балтика, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Московский «Спартак» открывает 34-й чемпионат России в субботу двумя подряд домашними матчами с соперниками, которых должен по статусу побеждать. С махачкалинским «Динамо» красно-белые с трудом, но справились. С «Балтикой» точно будет не проще. Сейчас расскажем почему.
Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|5
|3
|2
|16-8
|«Балтика»
|2
|3
|5
|8-16
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2025
|«Спартак»
1:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|13.07.2025
|«Спартак»
4:1
«Спартак» Суботица
Товарищеский матч
|06.07.2025
|«Спартак»
2:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|29.06.2025
|«Спартак»
3:1
«Торпедо»
РПЛ
|24.05.2025
|«Спартак»
5:0
«Химки»
РПЛ
Последние пять игр «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.07.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Балтика»
РПЛ
|13.07.2025
|«Сочи»
2:1
«Балтика»
Товарищеский матч
|13.07.2025
|«Балтика»
2:0
«Сочи»
Товарищеский матч
|06.07.2025
|«Зенит»
1:2
«Балтика»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Арсенал»
0:0
«Балтика»
Первая лига
Последние пять игр «Спартака» и «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.05.2024
|«Балтика»
1:0
«Спартак»
FONBET Кубок России
|25.11.2023
|«Балтика»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|31.07.2023
|«Спартак»
2:1
«Балтика»
РПЛ
|29.06.2022
|«Спартак»
3:2
«Балтика»
Товарищеский матч
|30.08.1998
|«Балтика»
1:1
«Спартак»
РПЛ
В новом сезоне обе команды уже успели набрать очки: хозяева - три, гости - одно.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3. Рубин
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4. Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5. Спартак
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. Балтика
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7. Крылья Советов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8. Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9. Акрон
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10. Оренбург
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11. ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|12. Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13. Динамо-Махачкала
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14. Ахмат
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15. Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16. Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
На старте нового чемпионата обеим командам пришлось соперничать с динамовскими коллективами. «Спартак» со «своим» «Динамо», из Махачкалы, справился с большим трудом. Судья Казарцев не впервые заставил понервничать красно-белые трибуны. После игры больше обсуждали арбитраж, причем в негативной тональности, чем непосредственно игру. Из нескольких голов москвичей рефери засчитал лишь один, от миниатюрного бразильца Маркиньоса. Впрочем, и его красно-белым хватило для набора трех очков.
«Балтика» играла с «Динамо» московским. И хотя выиграть не сумела, удостоилась исключительно комплиментарных отзывов от болельщиков, экспертов и соперника. И первый гол нового чемпионата на свой счет записали именно калининградцы, конкретно - сальвадорский нападающий Хиль. Команде Карпина победитель первого дивизиона доставил массу проблем. Нет никаких сомнений, что на «Спартак» Андрей Талалаев настроит еще серьезнее. Тем более в этом клубе он когда-то начинал тренерскую практику ассистентом Невио Скалы и наверняка в глубине души не прочь когда-нибудь вернуться главным.
Полагаем, что как минимум на гол в столице балтийцы и в этот раз наиграют. Но и сохранить свои ворота в неприкосновенности под натиском Угальде, Маркиньоса, Барко, Заболотного им вряд ли удастся. Наш прогноз на субботнюю игру: обе забьют.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
В прямом эфире игру в Тушино покажет канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Бонгонда (травма)
«Балтика»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Балтика»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|67. Бориско
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|23. Бевеев
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|2. Варатынов
|Защитник
|Защитник
|68. Литвинов
|24. Филин
|Защитник
|Защитник
|29. Мангаш
|16. Андраде
|Защитник
|Полузащитник
|35. Мартинс
|10. Петров
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|8. Мендель
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|96. Мохаммад
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Маркиньос
|17. Саусь
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Солари
|19. Пряхин
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Заболотный
|91. Хиль
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
БК FONBET установила щедрый коэффициент 6.70 на победу гостей. Предложение на успех спартаковцев более чем в четыре раза ниже (1.50). Ничья котируется за 4.30.
Получить до 15 тысяч рублей от FONBET
Если исходить из котировок букмекеров, самый реальный счет в Тушино - 1:0 и 2:0. Оба этих варианта сулят семикратный выигрыш поставившим.
Winline предлагают такую опцию своим пользователям.
Приобрести билет за несколько кликов можно на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - 250 рублей.
Шансы «Спартака» на чемпионство оцениваются на одном уровне с «Краснодаром» (5.50). Главным же фаворитом сезона букмекеры считают «Зенит» (коэффициент на очередной триумф - 2.00).