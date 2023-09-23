Футбол, матч Спартак — Динамо: где смотреть, прямая трансляция

В субботу, 23 сентября, в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги состоится московское дерби между «Спартаком» и «Динамо». Игра состоится на домашнем стадионе «красно-белых», её начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Павел Кукуян.

«Динамо» на данный момент занимает четвертое место в таблице с 15 очками, «Спартак» идет шестым с 13 баллами. В августе команды уже встречались в рамках FONBET Кубка России. Тогда «красно-белые» разгромили соперника на своем поле со счетом 4:1.

Встреча «Спартака» и «Динамо» будет показана на канале «Матч ТВ». Начало прямой трансляции - 18:30 мск. Также игру покажут ресурсы некоторых букмекерских компаний.