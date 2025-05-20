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24 мая 8:58ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: Швеция выбьет США с ЧМ-2025 и пройдет в финал турнира

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи скандинавскую сборную
Руслан Ипполитов

24 мая состоится матч полуфинала чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и США. Начало встречи — в 15:20 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи скандинавскую сборную. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.67, что составляет 58% вероятности. Спрогнозировать победу звездно-полосатых можно по коэффициенту 4.20 (или 23%). Ничейный исход в линии PARI идет за 5.00 (19%). Победа Швеции с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.40 (68%). Поставить на итоговый успех сборной Трех корон можно за 2.95 (32%).

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 77% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Швеции, в то время как доля американцев составляет 23%. В ставках на исход основного времени перевес также в пользу шведов: 65% против 20% на США и 15% на ничью.

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Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.18. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 7.80. Если шведы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 7.50.

Предыдущая игра между США и Швецией в рамках Турнира четырех наций закончилась победой вторых — 2:1. Аналитики PARI считают, что противостояние этих сборных в плей-офф ЧМ-2025 получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.45. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.65.  

Сборная США вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы В, набрав 17 очков и пропустив вперед только сборную Швейцарии. Национальная команда Швеции стала второй в группе А, набрав 18 очков и также потерпев одно поражение. В ¼ финала шведы победили чехов, а американцы финнов с одинаковым счетом 5:2.

Если шведы победят в турнире, сыграет ставка за 1.83. Скандинавы — фавориты чемпионата мира. Итоговая победа США котируется за 5.10. Для сравнения, шансы Швейцарии взять трофей оцениваются коэффициентом 3.40, а Дании — 30.00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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