PARI: Синнер, Алькарас и Джокович — главные фавориты Уимблдона 2025

С 30 июня по 13 июля пройдет третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон. В основной сетке травяного мэйджора принимают участие 128 теннисистов. Для того, чтобы завоевать трофей, необходимо выиграть семь матчей. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы участников мужской сетки Уимблдона на титул в одиночном разряде.

По оценкам аналитиков PARI, главный претендент на победу в турнире — действующий победитель Уимблдона Карлос Алькарас. Ставки на его итоговый успех принимаются за 2.40, поставить против можно за 1.57. На счету испанца 21 победа на соревнованиях ATP в одиночном разряде, в том числе пять триумфов на турнирах «Большого шлема». Алькарас выигрывал Уимблдон не только в 2024, но и в 2023 году. На нынешний турнир испанец приехал в огне — в статусе победителя «Ролан Гаррос» и второй ракетки мира.

Второй претендент на триумф — первый номер мирового рейтинга Янник Синнер. Сделать ставку на триумф итальянца в Лондоне можно по коэффициенту 2.70. Любой результат Синнера, кроме итоговой победы, оценивается коэффициентом 1.45. Синнер — победитель 19 турниров ATP в мужском одиночном разряде. Выступления в 2025 году он начал с триумфа на Australian Open — всего на его счету три победы на турнирах «Большого шлема».

Новак Джокович, семь раз побеждавший на Уимблдоне, считается третьим по силам претендентом на победу. Котировки на его триумф составляют 5.50, поставить против можно за 1.15. В 2023 и 2024 годах Джокович доходил до финала Уимблдона, где уступал Алькарасу. Всего на счету Джоковича рекордные 24 победы на соревнованиях «Большого шлема» (в том числе семь на Уимблдоне) и рекордные 428 недель в статусе первой ракетки мира. В текущем рейтинге ATP серб занимает пятое место.

К числу главных соискателей победы на травяном мэйджоре букмекеры также относят британца Джека Дрейпера (четвертая ракетка мира) и немца Александра Зверева (третья). Их шансы завоевать первый в карьере трофей на турнирах «Большого шлема» оцениваются коэффициентами 9.00 и 15.00 соответственно. Немец — финалист трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде: он уступил в решающих матчах Открытых чемпионатов США (2020), Франции (2024) и Австралии (2025). При этом выиграл 24 турнира ATP в одиночном разряде и дважды побеждал на Итоговом турнире.

Из российских теннисистов главным фаворитом Уимблдона букмекеры считают Даниила Медведева. Ставки на триумф девятой ракетки мира принимаются по коэффициенту 25.00. Медведев выигрывал Открытый чемпионат США в 2021 году и пять раз участвовал в финалах турниров «Большого шлема». На Уимблдоне в 2023 и 2024 годах он доходил до полуфинала.

Медведев — единственный россиянин в топ-10 фаворитов Уимблдона-2025. Следом за ним идут американец Тейлор Фриц (30.00), казахстанец Александр Бублик (30.00), а также австралиец Алекс Де Минаур, поляк Хуберт Хуркач и итальянец Маттео Берреттини (по 35.00).

Из российских теннисистов шансы Андрея Рублева оценены коэффициентом 55.00, Карена Хачанова — 80.00. Наименее вероятными претендентами на победу считаются бразилец Тиагу Зайбот-Вилд и француз Адриан Маннарино. Сумма, поставленная на триумф каждого из них, может увеличиться в 350 раз.

Уимблдонский турнир проходит в 138-й раз. В 2025 году на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» будет разыгран рекордный призовой фонд в размере 53,5 млн фунтов. Победителю мужской сетки из этой суммы достанется 3 млн фунтов.