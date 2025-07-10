Букмекеры отреагировали на исключение Торпедо из состава РПЛ

В четверг, 10 июля, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза исключил из состава участников сезона-2025/26 в РПЛ московское «Торпедо». Основанием для столь жестких мер стали подозрения в попытке подкупа судей со стороны руководства столичного клуба в весенних матчах первенства первой лиги. Решение о замены автозаводцев в Премьер-лиге в ближайшие дни примет Исполком РФС.

Старт нового чемпионата России запланирован на 18 июля. В первом матче сезона столичное «Динамо» примет «Балтику» из Калининграда. Возвращение «Торпедо» в РПЛ должно было состояться 21-го числа, в понедельник, в домашнем дерби с ЦСКА. С кем теперь играть армейцам в стартовом туре, неизвестно.

Легальные букмекерские компании оперативно отреагировали на изменение состава лиги. Так, БК PARI исключила столичный клуб из долгосрочных прогнозов на сезон. В этой линии осталось 15 команд.

Коэффициенты на вылет из РПЛ по спортивному принципу аналитики еще не сформировали - только на места в верхнем секторе таблицы. Но и по этим котировкам можно очертить круг потенциальных аутсайдеров сезона. Это «Сочи», «Акрон», «Балтика», «Пари НН» и «Динамо» Махачкала. Вероятность их чемпионства сейчас оценивается коэффициентом 1000.00. Триумф «Зенита» котируется за 2.30.

Соответственно, на игры «Торпедо» ставки тоже больше не принимаются. В каком дивизионе автозаводцы начнут новый сезон, решит Исполком РФС.