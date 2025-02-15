Клиенты PARI полагают, что «Тоттенхэм» обыграет «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

16 февраля «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 25-го тура Английской Премьер-лиги. Матч пройдет на домашнем стадионе «шпор» и стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что соперники имеют примерно равные шансы на успех. Так, поставить на победу «Тоттенхэма» можно с коэффициентом 2.45, тогда как триумф «Манчестер Юнайтед» котируется за 2.65. Вероятности этих исходов составляют 38% и 36% соответственно. Если же соперники поделят очки, сыграет ставка за 3.80. Таким образом, вероятность ничейного результата составляет примерно 26%.

Клиенты PARI склоняются к победе лондонского клуба. 56% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех «шпор». 36% сделано на триумф «красных дьяволов» и 8% — на ничью.

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.50, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.60. При этом букмекеры считают, что в предстоящей игре отличатся обе команды, и предлагают поставить на это за 1.45. Если же соперники забьют по два и более раза, сыграет ставка за 3.65.

Наиболее вероятным исходом встречи считается ничья со счетом 1:1. Поставить на этот результат можно с коэффициентом 9.00.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» рискуют завершить сезон во второй десятке. По итогам прошедших туров «шпоры» занимают четырнадцатое место в турнирной таблице с 27 очками. «Красные дьяволы» набрали 29 очков и находятся на тринадцатом месте. Вероятнее всего, Ангелос Постекоглу и Рубен Аморим не смогут привести своих подопечных к чемпионству — ставки на победу обеих команд в этом сезоне принимаются по коэффициенту 2500.00.