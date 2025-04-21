Клиент PARI поставил 100 000 рублей на матч между «Тоттенхэмом» и «Ноттингем Форест» в 33-м туре АПЛ

В понедельник, 21 апреля, в заключительном матче 33-го тура Английской Премьер-лиги сыграют «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест». Встреча пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

Перед игрой эксперты оценивают шансы команд на победу как примерно равные, отдавая при этом незначительное преимущество гостям. Так, сделать ставку на победу «Ноттингем Форест» можно с коэффициентом 2.60, что соответствует примерно 37% вероятности. Победа «Тоттенхэма» идет в линии за 2.70 (около 36%), в то время как котировки на ничью в поединке составляют 3.55 (около 27%).

В свою очередь, клиенты PARI считают, что фаворитом в сегодняшнем матче являются «шпоры». В общем объеме ставок на исход предстоящего матча 57% приходится на победу «Тоттенхэма», в то время как 35% сделано на «Ноттингем Форест». Доля ничьей составляет 8%.

Аналитики PARI считают, что болельщики вправе ожидать от команд как минимум трех забитых мячей. Поставить на это можно с котировкой 1.65. Если же соперники пробьют тотал меньше 2.5, то сыграет ставка за 2.30. Вероятность обмена голами котируется за 1.52, в то время как обратный вариант доступен за 2.55. Поставить на то, что матч завершится сухой победой одной из команд, можно с коэффициентом 2.70.

Самый ожидаемый счет предстоящего матча — ничья 1:1. В линии PARI можно поставить на это с коэффициентом 7.00. Нулевая ничья и победа любой из команд со счетом 2:1 оценены котировкой 10.00. Самый вероятный автор гола в предстоящем матче — нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд (2.30). Следом за ним идут форварды «Тоттенхэма» Доминик Соланке (3.10) и Матис Тель (3.50).

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из шести событий и включил в него пари на тотал меньше 2.5 в предстоящем матче. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.20. Общий коэффициент экспресса равен 8.33.

К 33-му туру «Ноттингем Форест» продолжает вести борьбу за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне, занимая в таблице АПЛ шестую строчку с 57 набранными очками и отставая от идущего третьим «Ньюкасла» всего на два балла. Ситуация «Тоттенхэма» значительно хуже — команда располагается лишь на 16-й позиции, имея в своем активе 37 набранных баллов. В пользу «Ноттингема» говорит и результат последнего очного противостояния между командами, когда «Форест» одержали победу со счетом 1:0 в рамках 18-го тура АПЛ. При этом после возвращения «лесников» в элиту английского футбола баланс в личных встречах между командами остается на стороне «Тоттенхэма» — четыре победы против двух поражений в шести поединках.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше АПЛ. Так, поставить на то, что по итогам турнира «Ноттингем Форест» займет место в четверке сильнейших команд, можно с коэффициентом 3.00. Спрогнозировать попадание подопечных Нуну Эшпириту Санту в топ-6 команд АПЛ, что даст возможность «лесникам» квалифицироваться в еврокубки, можно за 1.22.