Кубок Гагарина, матч Трактор - Динамо (Москва), 20 марта: дата и время, где смотреть, прямая трансляция

В среду, 20 марта, продолжится плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В рамках третьего соревновательного дня второго раунда Кубка Гагарина челябинский «Трактор» примет московское «Динамо». Встреча начнется в 17:00 по столичному времени.

Пройдет игра на льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова». Приобрести билеты можно в кассах или на официальном сайте челябинского клуба.

В первом раунде плей-офф «Динамо» со счетом 4-2 обыграло одноклубников из Минска. «Трактор» также в шести матчах выбил из турнира уфимский «Салават Юлаев». В этой серии челябинцы уже ведут со счетом 2-0.

Букмекеры дают высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. В компании PARI можно поставить на победу «Трактора» с котировкой 2.80, на ничью - за 3,80, на выигрыш «Динамо» - за 2.40.