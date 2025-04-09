PARI собрала 1 200 000 рублей на корм для бездомных собак в ходе акции «Андердоги»

С декабря по январь букмекерская компания PARI и фонд помощи бездомным животным «РЭЙ» проводили очередную совместную акцию «Андердоги», по итогам которой удалось собрать благотворительное пожертвование на общую сумму 1,2 млн рублей.

Акция PARI и «РЭЙ» прошла во второй раз. Подопечные фонда угадывали исходы матчей Английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов, показав себя настоящими экспертами в футбольных прогнозах.

Воспользоваться прогнозами пушистых специалистов на матчи игроки могли на странице проекта «Андердоги». По промокоду ДОБРО 20% сверх депозита игрока передавалось на покупку корма для четвероногих друзей.

Клиенты PARI по достоинству оценили помощь четвероногих экспертов. Всего за время проведения акции игроки сделали депозиты на общую сумму 1,2 млн рублей. Самый крупный депозит составил 150 000 рублей. Еще два игрока внесли по 100 000 рублей каждый.

Благодаря отклику игроков закуплено 1379 кг сухого корма (из них 205 кг — лечебный корм) и 497,7 кг влажного корма (из них 89,7 кг — лечебный корм).

Кроме того, представители букмекерской компании PARI посетили один из приютов фонда «РЭЙ» в Бирюлево. Подопечные приюта получили от PARI 408 кг влажного корма.