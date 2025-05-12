Клиенты PARI: ЦСКА победит УНИКС и выйдет в финал Единой лиги ВТБ

14 мая в четвертом матче ½ финала Единой лиги ВТБ казанский УНИКС встретится с ЦСКА. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики не считают ни одну из команд фаворитом, хотя и отдают небольшое предпочтение УНИКСу. Поставить на победу хозяев можно за 1.72, что соответствует примерно 55% вероятности. Триумф ЦСКА котируется за 2.12 (около 45%). Третий матч серии завершился победой «армейцев» со счётом 90:86.

Клиенты PARI при этом больше верят в ЦСКА. 72% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу москвичей и 28% — на триумф казанцев.

По оценкам экспертов, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 163 очка, можно с коэффициентом 1.77. Противоположный вариант — тотал меньше 162.5 — котируется за 1.94.

Если первая половина завершится победой УНИКСа, сыграет ставка с коэффициентом 1.72. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 14.00. Победа ЦСКА в первые 20 минут матча оценивается в 2.34.

УНИКС завершил регулярный чемпионат на третьем месте. Казанцы ранее легко прошли «Енисей» в серии ¼ финала (3:0).

ЦСКА — действующий чемпион Единой лиги ВТБ. «Армейцы» оказались на втором месте в таблице (выше был только петербуржский «Зенит»). В ¼ финала ЦСКА всухую выиграл серию у «Пари НН».

После побед ЦСКА в первых трех матчах полуфинальной серии шансы москвичей на выход в финал практически неоспоримы и оцениваются коэффициентом 1.01. Поставить на победу УНИКСа в серии можно с котировкой 15.00. Вероятность того, что для определения финалиста командам придется провести шесть игр, оценивается коэффициентом 4.30. Коэффициент на исход, при котором будут сыграны все семь матчей, составляет 6.80.

ЦСКА усилил свои позиции в роли главного фаворита в борьбе за трофей. Ставки на чемпионство «армейцев» принимаются по коэффициенту 1.65. Вероятность того, что трофей завоюет УНИКС, оценивается котировкой 60.00. В параллельной полуфинальной серии между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубанью» счет равный — 2:2.