Всероссийская федерация лёгкой атлетики и компания FONBET подписали договор о сотрудничестве

На полях Петербургского международного экономического форума 2025 состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между букмекерской компанией FONBET и Всероссийской федерацией лёгкой атлетики.



В соответствии с договором компания FONBET станет титульным спонсором Кубка России по лёгкой атлетике, который пройдёт с 20 по 22 июня 2025 года в Московской области. Также сотрудничество первого букмекера и ВФЛА будет нацелено на долгосрочное взаимодействие, направленное на развитие лёгкой атлетики в России, продвижение спорта в медиапространстве и реализацию совместных инициатив.

Борис Ярышевский, исполнительный директор ВФЛА:



— Для нас важно, что партнерство с FONBET строится не только на уважении к спорту, но и на системной поддержке его развития. Это соглашение также позволяет открывать новые возможности для цифрового продвижения лёгкой атлетики, выходя за пределы спортивной арены, создавая современные продукты и усиливая интерес зрителей к нашему виду спорта. В том числе мы планируем совместную разработку проектов, включая создание новых букмекерских продуктов по лёгкой атлетике — пилотный проект в этой сфере мы рассчитываем реализовать уже в этом году. Такие инициативы помогут сделать лёгкую атлетику более доступной и привлекательной для широкой аудитории, будут способствовать её популяризации и интеграции в современное медиапространство.

В рамках соглашения стороны определили между собой цели и направления сотрудничества:

организацию и реализацию совместных проектов и мероприятий по всей стране;

участие в создании новых цифровых и информационных продуктов, связанных с лёгкой атлетикой;

продвижение вида спорта через информационные кампании и освещение в СМИ;

проведение стратегических сессий, обмен опытом, разработку методических материалов;

совместное использование медийных, аналитических и экспертных ресурсов.

Валентин Голованов, управляющий акционер FONBET:

— Данное соглашение — это вклад в устойчивое развитие отечественного спорта. Мы видим в лёгкой атлетике не только фундаментальный вид спорта, но и огромный потенциал для роста интереса аудитории через новые цифровые форматы. Совместно с ВФЛА мы планируем разрабатывать продукты и решения, которые сделают спорт ближе, понятнее и доступнее для миллионов зрителей по всей стране.

Партнёрство Всероссийской федерации лёгкой атлетики и компании FONBET станет новым шагом в укреплении позиций лёгкой атлетики в общественном и медийном поле.