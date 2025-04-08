Камбэк «Манчестер Сити» спас футбольный экспресс клиента BetBoom с кэфом 261

Прошлая неделя завершилась удачно для клиента BetBoom. Он собрал футбольный экспресс из исходов на топовые европейские лиги. Кроме топ-5 чемпионатов в купон также вошел матч «Аякса» и ПСВ. Итоговый коэффициент экспресса составил 261.43 и принес беттору 1 221 929 рублей выигрыша со ставки всего в 4 674 рубля.

Довольно напряженным для клиента BetBoom получилось противостояние между «Бетисом» и «Севильей». Беттор взял победу подопечных Пеллегрини. Матч стартовал неудачно для хозяев – «Бетис» пропустил после первого же удара в створ. Команда Антони не рассыпалась после неудачного старта и сумела отыграться еще в первом тайме. На вторую половину встречи хозяева вышли с целью удержать победный счет и успешно справились с задачей. За весь тайм гости смогли нанести лишь один удар в сторону ворот, оцененный в 0.03 xG. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу подопечных Пеллегрини. Стоит отметить, что это первая победа «Бетиса» в «Севильском дерби» в рамках Ла Лиги за последние семь лет.

Большие шансы сорваться экспресс клиента BetBoom имел в четвертьфинале Кубка Англии между «Борнмутом» и «Манчестер Сити». Беттор предположил, что «Сити» оформит проход в ½ в основное время матча. Первый тайм завершился не в пользу подопечных Гвардиолы. Сначала Холанд не реализовал пенальти, а через семь минут «Борнмут» открыл счет в матче после удара Эванилсона. Ситуацию для «Сити» исправил молодой защитник Нико О’Райли. Игрок вышел в начале второго тайма вместо Хусанова и за пятнадцать минут оформил по голевой передаче на Холанда и Мармуша. «Сити» смог удержать победный счет до конца второго тайма, и в итоге матч закончился со счетом 1:2 в пользу манчестерцев. В итоге перфоманс О’Райли спас экспресс клиенту BetBoom и принес беттору более 1 200 000 рублей выигрыша.