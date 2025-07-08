В Парке Горького открылось новое городское пространство WIN BOX

В Парке Горького начал свою работу WIN BOX — многофункциональное пространство, в котором спорт, музыка и мода объединяются в единое городское движение. Это место для тех, кто не боится создавать и делать разницу.

На площадке WIN BOX расположены футбольная площадка и стритбольный корт, пространство для кастомизации меарча, зона с консолями PlayStation. В течение года здесь будут проходить тренировки от World Class, Die Hard Running и других партнеров, лидеров мнений и тренеров. А также спортивные мастер-классы, турниры, воркшопы, лекции, вечеринки, коллаборации с музыкантами, художниками, дизайнерами и многое другое.

WIN BOX станет новой точкой притяжения, где можно встретиться с единомышленниками, получить новый опыт и доступ к сервису, который переосмысляет подход к спорту и развлечениям.

Чтобы стать частью комьюнити WIN BOX, достаточно получить WIN BOX ID — он даёт возможность записываться на тренировки, бронировать футбольную коробку и стритбольный корт, работать в коворкинге, а также пользоваться дополнительными сервисами площадки. Оформить его можно на сайте, а верифицировать — на месте, предъявив паспорт.

Пространство WIN BOX — это стиль и комьюнити в одном месте. Здесь каждый момент — это энергия и атмосфера, которые задают новый ритм городской культуре и делают разницу.

Расписание, подробная информация о пространстве и регистрации, а также расписание активностей доступны на сайте www.winboxmsk.ru.