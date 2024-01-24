Теннис, Australian Open, Ястремская — Циньвэнь: дата и время, где смотреть матч, прямая трансляция

В четверг, 25 января, на корте имени Рода Лейвера в Мельбурне пройдет полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису между украинкой Даяной Ястремской и китаянкой Чжэн Циньвэнь. Их матч стартует после встречи американки Коко Гауфф и белоруски Арины Соболенко - не ранее 12:30 по московскому времени.

Победительницы этих игр оспорят между собой титул в финале, который назначен на 27 января.