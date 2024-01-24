Теннис, Australian Open, Ястремская — Циньвэнь: дата и время, где смотреть матч, прямая трансляция

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В четверг, 25 января, на корте имени Рода Лейвера в Мельбурне пройдет полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису между украинкой Даяной Ястремской и китаянкой Чжэн Циньвэнь. Их матч стартует после встречи американки Коко Гауфф и белоруски Арины Соболенко - не ранее 12:30 по московскому времени.
Победительницы этих игр оспорят между собой титул в финале, который назначен на 27 января.
Официальный вещатель турнира - канал Eurosport и его платформа Eurosport Player. Легальной телевизионной прямой трансляции на территории Российской Федерации не предусмотрено, однако эфир будет доступен на ресурсах букмекерской компании Winline и в тематических группах в социальных сетях.
ПРОГНОЗ И СТАВКА НА МАТЧ ЯСТРЕМСКАЯ - ЦИНЬВЭНЬ
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