Футбол, Зенит - ЦСКА: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция онлайн

На вторник, 4 февраля, запланировано два матча Winline Зимнего Кубка РПЛ. Повышенное внимание привлекает вторая встреча игрового дня. Чемпион России дебютирует на турнире в Абу-Даби. В первом матче в ОАЭ «Зенит» встретится с ЦСКА. Еще недавно эти матчи считались классикой отечественного футбола. Впрочем, и сейчас они вызывают устойчиво высокий интерес у болельщиков из двух столиц.

Матч пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби и начнется в 19:30 по московскому времени. Главным рефери назначен Артем Чистяков из Азова.

Аналитики БК Winline установили достаточно высокий коэффициент на победу действующего обладателя всех национальных трофеев - 1.75. Если победят армейцы, титульный спонсор соревнования умножит номинал пари на 4.4. Ничья в конторе котируется за 4.10.

Эта пара не отличается повышенной результативностью. Семь последних матчей команд были «низовыми». Если и восьмой впишется в эту тенденцию, сыграет ставка за 2.25.

В прямом эфире игру в столице ОАЭ покажет федеральный канал «Матч ТВ». Альтернативная трансляция доступна на платформе беттингового партнера РПЛ.