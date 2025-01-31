Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
31 января 16:22ГлавнаяПрогнозыФутболWinline Зимний Кубок РПЛ

Зенит — ЦСКА, 4 февраля: прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы

В борьбу вступает чемпион России
Валентин Васильев

Последним из участников в борьбу за Winline Зимний Кубок РПЛ 2025 года включится действующий чемпион России. «Зенит» - ЦСКА - одна из самых статусных вывесок нынешнего турнира в ОАЭ, даже несмотря на снизившиеся турнирные амбиции армейцев. Выбираем перспективный вариант для пари на противостояние в Абу-Даби. 

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

04.02.2025, Вт

20:45 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 1.73

Х - 3.85

П2 - 4.30

Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, группа B

Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)

Главный судья: Артем Чистяков (Азов, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»454870181-249
ЦСКА704845249-181

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.01.2025«Зенит»

1:2

«Ноа»

Товарищеский матч

27.01.2025«Зенит»

1:3

«Динамо»

Товарищеский матч

24.01.2025«Зенит»

1:0

сборная Иордании

Товарищеский матч

07.12.2024«Зенит»

1:2

«Акрон»

РПЛ

01.12.2024«Зенит»

2:3

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.01.2025ЦСКА

 

«Ростов»

Winline Кубок РПЛ

23.01.2025«Ордабасы»

0:3

ЦСКА

Товарищеский матч

19.01.2025АГМК

1:4

ЦСКА

Товарищеский матч

08.12.2024«Факел»

0:1

ЦСКА

РПЛ

30.12.2024ЦСКА

2:2

«Рубин»

РПЛ

Состав групп 

Свернуть

Группа A: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»

Группа B: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»

Календарь игр

Свернуть
  • 30.01.2025.  19:30 мск. «Спартак» – «Краснодар»
  • 31.01.2025.  19:30. ЦСКА – «Ростов»
  • 04.02.2025.  15:00. «Краснодар» – «Динамо»
  • 04.02.2025.  19:30. «Зенит» – ЦСКА
  • 07.02.2025.  15:00. «Ростов» – «Зенит»
  • 07.02.2025.  19:30. «Динамо» – «Спартак»
  • 10.02.2025.  15:00. Плей-офф. A3 – B3
  • 10.02.2025.  19:00. Плей-офф. A2 – B2
  • 11.02.2025.  19:30. Финал

Прогноз на матч

Свернуть

«Зенит» неожиданно завалил концовку соревновательного 2024 года и, не дожидаясь окончания сезона, начал игровую перестройку. Со стороны кажется, что внеплановую. Чемпион России спешно меняет одних бразильцев на других и экстренно ищет исполнителя на правый фланг обороны. Двух его прежних «хозяев» с интервалом в несколько месяцев скосили тяжелые травмы. Как нетрудно догадаться, пока команда Семака далека от оптимального игрового состояния. Из четырех последних матчей - двух официальных и трех контрольных - сине-бело-голубые проиграли четыре. Нездоровая тенденция для сильнейшего клуба России. Что бы ни говорили тренеры про второстепенность результатов в товарищеских играх, участившиеся поражения не могут не нервировать футболистов, привыкших постоянно побеждать. 

Турнир в ОАЭ - прекрасная возможность для «Зенита» вернуться на победный путь и приободрить себя и своих поклонников. Можно предположить, что по накалу вторничный матч питерцев с ЦСКА будет максимально приближен к официальному. Встречи этих соперников редко изобилуют забитыми мячами. Семь последних матчей у них низовые! Полагаем, что и новый не станет исключением. Скорее всего, нас ждет упорная, равная и умеренно результативная игра, не больше чем на пару забитых мячей. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямая трансляция из Абу-Даби запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». Следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Зенит»: Волков, Караваев (оба - травмы)

ЦСКА: Айссауи, Жемалетдинов (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - ЦСКА:

Позиция«Зенит»ЦСКАПозиция
Вратарь1. Латышонок35. АкинфеевВратарь
Защитник31. Мантуан27. МойзесЗащитник
Защитник25. Эракович4. РошаЗащитник
Защитник27. Нино78. ДивеевЗащитник
Защитник3. Сантос 3. КруговойПолузащитник
Полузащитник5. Барриос22. ГаичПолузащитник
Полузащитник 17. Мостовой25. БистровичПолузащитник 
Полузащитник8. Вендел31. КислякПолузащитник
Полузащитник24. Педро20. КойтаНападающий
Нападающий32. Гонду21. ФайзуллаевНападающий
Нападающий7. Соболев11. МусаевНападающий
Главный тренерСергей СемакМарко НиколичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК Winline установила коэффициент 1.73 на победу чемпиона. Котировка на его соперника в два с половиной раза выше - 4.30. На ничью предлагается поставить за 3.85.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Зенит» - ЦСКА?

Букмекеры предсказуемо отдают предпочтение в паре чемпиону России. 

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - ЦСКА?

Бесплатную прямую трансляцию проведет телеканал «Матч ТВ». 

Будут ли пенальти?

Согласно регламенту турнира, в случае ничейного исхода основного времени сразу назначается серия одиннадцатиметровых ударов. Ее победитель получит два очка, а проигравший - одно.

Кто сыграет в финале?

Победители двух групп разыграют между собой главный трофей Winline Кубка РПЛ. Вторые команды поспорят за третье место, а третьи - за пятое.

Как распределяются места в группе при равенстве очков?

В таком случае в силу вступят дополнительные показатели:

  1. Общая разница забитых и пропущенных мячей в основное время.
  2. Количество забитых голов в основное время.
  3. Разница забитых и пропущенных в основное время и сериях пенальти.
  4. Количество забитых в основное время и в сериях пенальти;
  5. Очки Fair play (отнимаются за желтые и красные карточки).
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров