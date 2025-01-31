Зенит — ЦСКА, 4 февраля: прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы

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Последним из участников в борьбу за Winline Зимний Кубок РПЛ 2025 года включится действующий чемпион России. «Зенит» - ЦСКА - одна из самых статусных вывесок нынешнего турнира в ОАЭ, даже несмотря на снизившиеся турнирные амбиции армейцев. Выбираем перспективный вариант для пари на противостояние в Абу-Даби.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
04.02.2025, Вт
20:45 МСК
ЦСКА (Москва)
|П1 - 1.73
Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, группа B
Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)
Главный судья: Артем Чистяков (Азов, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|45
|48
|70
|181-249
|ЦСКА
|70
|48
|45
|249-181
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.01.2025
|«Зенит»
1:2
«Ноа»
Товарищеский матч
|27.01.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо»
Товарищеский матч
|24.01.2025
|«Зенит»
1:0
сборная Иордании
Товарищеский матч
|07.12.2024
|«Зенит»
1:2
«Акрон»
РПЛ
|01.12.2024
|«Зенит»
2:3
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.01.2025
|ЦСКА
«Ростов»
Winline Кубок РПЛ
|23.01.2025
|«Ордабасы»
0:3
ЦСКА
Товарищеский матч
|19.01.2025
|АГМК
1:4
ЦСКА
Товарищеский матч
|08.12.2024
|«Факел»
0:1
ЦСКА
РПЛ
|30.12.2024
|ЦСКА
2:2
«Рубин»
РПЛ
Группа A: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»
Группа B: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»
«Зенит» неожиданно завалил концовку соревновательного 2024 года и, не дожидаясь окончания сезона, начал игровую перестройку. Со стороны кажется, что внеплановую. Чемпион России спешно меняет одних бразильцев на других и экстренно ищет исполнителя на правый фланг обороны. Двух его прежних «хозяев» с интервалом в несколько месяцев скосили тяжелые травмы. Как нетрудно догадаться, пока команда Семака далека от оптимального игрового состояния. Из четырех последних матчей - двух официальных и трех контрольных - сине-бело-голубые проиграли четыре. Нездоровая тенденция для сильнейшего клуба России. Что бы ни говорили тренеры про второстепенность результатов в товарищеских играх, участившиеся поражения не могут не нервировать футболистов, привыкших постоянно побеждать.
Турнир в ОАЭ - прекрасная возможность для «Зенита» вернуться на победный путь и приободрить себя и своих поклонников. Можно предположить, что по накалу вторничный матч питерцев с ЦСКА будет максимально приближен к официальному. Встречи этих соперников редко изобилуют забитыми мячами. Семь последних матчей у них низовые! Полагаем, что и новый не станет исключением. Скорее всего, нас ждет упорная, равная и умеренно результативная игра, не больше чем на пару забитых мячей.
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Прямая трансляция из Абу-Даби запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». Следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Волков, Караваев (оба - травмы)
ЦСКА: Айссауи, Жемалетдинов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - ЦСКА:
|Позиция
|«Зенит»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|1. Латышонок
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|27. Мойзес
|Защитник
|Защитник
|25. Эракович
|4. Роша
|Защитник
|Защитник
|27. Нино
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|3. Сантос
|3. Круговой
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|22. Гаич
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|25. Бистрович
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Педро
|20. Койта
|Нападающий
|Нападающий
|32. Гонду
|21. Файзуллаев
|Нападающий
|Нападающий
|7. Соболев
|11. Мусаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Марко Николич
|Главный тренер
БК Winline установила коэффициент 1.73 на победу чемпиона. Котировка на его соперника в два с половиной раза выше - 4.30. На ничью предлагается поставить за 3.85.
Букмекеры предсказуемо отдают предпочтение в паре чемпиону России.
Бесплатную прямую трансляцию проведет телеканал «Матч ТВ».
Согласно регламенту турнира, в случае ничейного исхода основного времени сразу назначается серия одиннадцатиметровых ударов. Ее победитель получит два очка, а проигравший - одно.
Победители двух групп разыграют между собой главный трофей Winline Кубка РПЛ. Вторые команды поспорят за третье место, а третьи - за пятое.
В таком случае в силу вступят дополнительные показатели:
Партнерский проект