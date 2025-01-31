Зенит — ЦСКА, 4 февраля: прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы

«Зенит» неожиданно завалил концовку соревновательного 2024 года и, не дожидаясь окончания сезона, начал игровую перестройку. Со стороны кажется, что внеплановую. Чемпион России спешно меняет одних бразильцев на других и экстренно ищет исполнителя на правый фланг обороны. Двух его прежних «хозяев» с интервалом в несколько месяцев скосили тяжелые травмы. Как нетрудно догадаться, пока команда Семака далека от оптимального игрового состояния. Из четырех последних матчей - двух официальных и трех контрольных - сине-бело-голубые проиграли четыре. Нездоровая тенденция для сильнейшего клуба России. Что бы ни говорили тренеры про второстепенность результатов в товарищеских играх, участившиеся поражения не могут не нервировать футболистов, привыкших постоянно побеждать.

Турнир в ОАЭ - прекрасная возможность для «Зенита» вернуться на победный путь и приободрить себя и своих поклонников. Можно предположить, что по накалу вторничный матч питерцев с ЦСКА будет максимально приближен к официальному. Встречи этих соперников редко изобилуют забитыми мячами. Семь последних матчей у них низовые! Полагаем, что и новый не станет исключением. Скорее всего, нас ждет упорная, равная и умеренно результативная игра, не больше чем на пару забитых мячей.