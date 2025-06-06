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6 июня 9:35ГлавнаяНовости

Клиенты PARI полагают, что «Зенит» победит ЦСКА и вернет лидерство в финальной серии Единой лиги ВТБ

Коэффициенты и самая крупная ставка на четвертый матч
Валентин Васильев

6 июня «Зенит» сыграет с ЦСКА в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Поединок пройдет на арене «Сибур-Арена» в Санкт-Петербурге и стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что петербуржцы сумеют выйти вперёд в серии. Ставки на победу «Зенита» принимаются по коэффициенту 1.77, что соответствует 54% вероятности. Поставить на успех ЦСКА можно за 2.05, вероятность такого исхода составляет около 46%.

Большинство клиентов PARI также считают, что «Зенит» окажется сильнее. 66% от общего объема ставок на исход матча приходится на подопечных Хавьера Паскуаля. 

По оценкам аналитиков, общий счет встречи составит по меньшей мере 164 очка. Поставить на тотал больше 163.5 можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 163.5 — с коэффициентом 1.94. «Зенит» набирал минимум 80 очков в первых трех матчах серии, однако в четвертом матче петербуржцы смогли оформить лишь 62. PARI предлагает коэффициент 1.55 на то, что «Зенит» сможет вернуть тренд трёх первых матчей сегодня вечером и наберет не менее 81 очка.

Самая крупная ставка на матч — 230 000 рублей на ЦСКА с форой (-1,5) по коэффициенту 2.30.

Серия началась в Санкт-Петербурге, где ЦСКА обыграл своего соперника в гостях со счётом 82:80. Во втором домашнем матче «Зенит» сравнял счёт, победив 86:70. После переезда серии в Москву команды выиграли по одной игре: сначала «Зенит» обыграл «армейцев» со счётом 91:83, а затем уже ЦСКА переиграл петербуржцев 85:62 и вновь сравнял счёт в серии.

После уверенной победы ЦСКА в четвёртом матче букмекеры считают команду Андреа Пистиолиса небольшим фаворитом серии с коэффициентом 1.85. Если же «Зенит» сможет стать чемпионом, сыграет ставка за 1.95. При этом аналитики ожидают, что в серии будет сыграно семь матчей, и предлагают поставить на это за 1.83. Если же всё решится в ближайших двух, сыграет пари за 1.87.

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