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Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 октября 5:54ГлавнаяБаза знаний

«1хСтавка» – регистрация в 2024 году: бесплатная онлайн-регистрация на официальном сайте

Сразу три предложения новым игрокам
Валентин Васильев

БК «1хСтавка» – одна из самых молодых и динамично развивающихся легальных букмекерских контор России. Она была основана в 2016 году и быстро снискала популярность среди российских бетторов. В 2020 и 2021 годах «1хСтавка» удостоилась премии «Рейтинга Букмекеров» в номинации «Лучший веб-сайт». 

1хСтавка в настоящий момент не может принимать платежи от пользователей из РФ. Мы рекомендуем играть в других букмекерских конторах: 

 Лучшие БК с бонусами в 2024
БукмекерРазмер бонусаПолучить
⚽ Винлайн💰 3000 ₽Получить
⚽ Лига Ставок💰 4444 ₽Получить
⚽ Фонбет💰 до 15 000 ₽Получить
⚽ Бетсити💰 2000 ₽Получить
⚽ Леон💰 до 20 000 ₽Получить
⚽ Пари💰 2024 ₽Получить

Не стоит путать «1хСтавка» с 1хBet. Юридически две эти букмекерские конторы никак не связаны, хотя внешне их ресурсы практически неотличимы друг от друга. 1хBet – это международная контора, деятельность которой ограничена в РФ. В этом материале мы расскажем, как происходит бесплатная регистрация в легальной российской конторе 1xstavka. Осуществить её можно несколькими способами.

Правила регистрации нового счета в «1хСтавка» 

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Без регистрации беттор может просматривать информацию на официальных ресурсах конторы, но не заключать пари. Чтобы пополнить игровой счет, начать играть в конторе «1хСтавка», а также получить доступ к видеотрансляциям, нужно пройти процедуру регистрации и идентификации (подтверждения личности). Обратите внимание: по закону принимать участие в азартных играх имеют право только совершеннолетние граждане РФ. Соответственно, и регистрироваться на ресурсах легального российского букмекера можно лишь с 18 лет.

Регистрация на официальном сайте букмекерской конторы 

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Регистрация в «1хСтавка» доступна как на десктопной версии официального сайта, так и в мобильной. При этом указывать необходимо только реальные данные – в противном случае аккаунт может быть заблокирован. Пошагово онлайн-регистрация в «1хСтавка» выполняется так:

  1. Зайдите на официальный сайт или мобильную версию конторы https://1xstavka.ru/. Регистрация и вход в личный кабинет находятся в правом верхнем углу экрана. 
  2. Сообщите номер мобильного телефона.
  3. Введите код подтверждения из SMS.
  4. Укажите дату рождения и e-mail, придумайте пароль (должен содержать строчные и прописные латинские буквы и цифры – минимум 8 символов).
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  1. Если у вас есть промокод 1хСтавка, введите его.
  2. Выберите бонус. 
  3. Подтвердите согласие с правилами приема ставок и дайте разрешение на обработку персональных данных.
  4. Нажмите кнопку «Далее».

Как зарегистрироваться с мобильного телефона в «1хСтавка» 

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Зарегистрироваться в «1хСтавка» можно как со стационарного компьютера, так и с любого мобильного устройства с выходом в интернет. Регистрация через телефон осуществляется с мобильной версии сайта, а также доступна в официальных приложениях букмекера. 

Регистрация в мобильной версии сайта

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Регистрация в мобильной версии сайта происходит следующим образом:

  1. Откройте браузер на своем мобильном устройстве.
  2. В адресной строке введите адрес официального сайта БК: 1xstavka.ru/
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  1. Нажмите зеленую кнопку «Зарегистрироваться».
  2. В открывшемся окне введите номер телефона. 
  3. Впишите код подтверждения из SMS.
  4. Введите дату рождения, адрес электронной почты и пароль, а также промокод при регистрации (при наличии).
  5. Выберите бонус (у «1хСтавка» он достигает 16000 рублей).
  6. Нажмите кнопку «Далее». 

Через мобильное приложение

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Букмекер предлагает игрокам удобные мобильные приложения 1xstavka на операционных системах iOS и Андроид. Ниже – краткая инструкция, как пройти регистрацию на телефоне. 

Android

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Скачать официальное приложение «1хСтавка» на андроид можно на сайте букмекера: 

  1. Введите в браузере телефона 1xstavka.ru/. 
  2. Нажмите на баннер с надписями «Скачать приложение» и «Установить» внизу экрана.
  3. Сохраните файл с расширением .apk на устройство.
  4. Найдите его в загрузках смартфона.
  5. Разрешите установку из неизвестного источника.

Если скачать приложение «1хСтавка» с первого раза не удастся, попробуйте удалить установочный пакет и повторить загрузку.

Установив программу на свое мобильное устройство, нажмите кнопку «Открыть». В главном меню перейдите на вкладку «Регистрация» и заполните стандартную форму: номер телефона, адрес электронной почты, дата рождения.

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iOS

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Скачать мобильную версию «1хСтавка» на айфон можно на официальном сайте компании или непосредственно в магазине контента App Store. Для корректной работы программы на iPhone, iPad, iPod вам потребуется версия iOS 12.0 или новее. Между прочим, App Store классифицирует мобильное приложение букмекера как «лучшее среди легальных букмекерских контор в России». Что нужно для скачивания?

  1. Ввести в адресной строке вашего устройства – 1xstavka.ru/. 
  2. Кликнуть на баннер с надписью «Скачать приложение»; система перенаправит вас в App Store. 

Принцип регистрации на iOS в «1хСтавка» такой же, как на официальном сайте и в андроид-телефоне.

Вход в личный кабинет после регистрации

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На официальном сайте и в мобильной версии «1хСтавка» вход в личный кабинет помечен синей кнопкой с надписью «Войти» на верхней панели. Чтобы войти в ЛК, пополнить баланс и начать играть, следует авторизоваться. Сделать это можно по номеру телефона или электронному адресу, указанному при регистрации, либо по присвоенному системой ID. Если вдруг забыли пароль, система поможет его оперативно восстановить. 

Какие бонусы можно получить после регистрации в «1хСтавка» 

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В настоящее время в «1хСтавка» акции для новых пользователей включают сразу три предложения:

  • бонус до 16 000 рублей;
  • страховка до 10 000 рублей;
  • кэшбэк до 15 000 рублей.

Какие есть плюсы и минусы регистрации в БК «1хСтавка» 

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ПлюсыМинусы
Несложная процедураОтсутствие бездепозитного фрибета 
Бонусы за регистрацию 

Отметим, что наш онлайн-рейтинг – лучшие БК для киберспорта – включает «1хСтавку» в первую пятерку благодаря широкой тематической линии и привлекательным кэфам. Рекомендуем присмотреться.

Заключение

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Регистрация у букмекера «1хСтавка» возможна как на официальном сайте на ПК, так и в мобильных версиях, и она не составляет труда. Но прежде чем начать играть, беттору придется пройти процедуру верификации, обязательную у всех легальных букмекерских контор России. 

Часто задаваемые вопросы

Дает ли букмекер бонусы при регистрации? 

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Да, у БК 1xStavka одна из самых интересных и разнообразных бонусных программ на беттинговом рынке. Выбрать свой бонус новый пользователь может при регистрации. Сейчас у букмекера действуют три предложения: бонус до 16 000 рублей, страховка до 10 000 рублей и кэшбэк до 15 000 рублей. Но при этом бонуса за регистрацию без депозита у букмекера не предусмотрено.

Есть ли у букмекера возможность упрощенной регистрации?

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Нет, легальный российский букмекер «1хСтавка» такой возможности пользователям не предлагает. 

Какие документы потребуются для регистрации?

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Непосредственно для регистрации на «1хСтавка» документы не нужны. А вот для верификации аккаунта вам потребуются паспорт, СНИЛС и ИНН. Не пройдя идентификацию, игрок не сможет пополнять баланс и выводить выигранные средства. 

Могу ли я зарегистрироваться через социальные сети?

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К сожалению, такой опции в «1хСтавка» не предусмотрено.

Нужно ли проходить верификацию в «1хСтавка»?

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Верификация – это документальное подтверждение личности нового игрока, обязательное для всех легальных букмекеров в России. Проверка документов необходима, чтобы подтвердить совершеннолетие пользователя. «1хСтавка» действует в правовом поле РФ, поэтому процедура идентификации на ресурсах букмекера носит обязательный характер. В противном случае вы просто не сможете начать игру.

Обязательно ли регистрироваться в ЦУПИС для игры в «1хСтавка»?

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Полный доступ к функционалу официального сайта «1ХСтавка» открывает верификация. Для нее необходима регистрация в ЕЦУПИС. 

Ранее по теме:Мобильная версия «1хСтавка» – подробный разбор

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