«1хСтавка» – регистрация в 2024 году: бесплатная онлайн-регистрация на официальном сайте

БК «1хСтавка» – одна из самых молодых и динамично развивающихся легальных букмекерских контор России. Она была основана в 2016 году и быстро снискала популярность среди российских бетторов. В 2020 и 2021 годах «1хСтавка» удостоилась премии «Рейтинга Букмекеров» в номинации «Лучший веб-сайт».

1хСтавка в настоящий момент не может принимать платежи от пользователей из РФ. Мы рекомендуем играть в других букмекерских конторах:

Не стоит путать «1хСтавка» с 1хBet. Юридически две эти букмекерские конторы никак не связаны, хотя внешне их ресурсы практически неотличимы друг от друга. 1хBet – это международная контора, деятельность которой ограничена в РФ. В этом материале мы расскажем, как происходит бесплатная регистрация в легальной российской конторе 1xstavka. Осуществить её можно несколькими способами.