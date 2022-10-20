«1хСтавка» – регистрация в 2024 году: бесплатная онлайн-регистрация на официальном сайте

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БК «1хСтавка» – одна из самых молодых и динамично развивающихся легальных букмекерских контор России. Она была основана в 2016 году и быстро снискала популярность среди российских бетторов. В 2020 и 2021 годах «1хСтавка» удостоилась премии «Рейтинга Букмекеров» в номинации «Лучший веб-сайт».
1хСтавка в настоящий момент не может принимать платежи от пользователей из РФ. Мы рекомендуем играть в других букмекерских конторах:
Не стоит путать «1хСтавка» с 1хBet. Юридически две эти букмекерские конторы никак не связаны, хотя внешне их ресурсы практически неотличимы друг от друга. 1хBet – это международная контора, деятельность которой ограничена в РФ. В этом материале мы расскажем, как происходит бесплатная регистрация в легальной российской конторе 1xstavka. Осуществить её можно несколькими способами.
Без регистрации беттор может просматривать информацию на официальных ресурсах конторы, но не заключать пари. Чтобы пополнить игровой счет, начать играть в конторе «1хСтавка», а также получить доступ к видеотрансляциям, нужно пройти процедуру регистрации и идентификации (подтверждения личности). Обратите внимание: по закону принимать участие в азартных играх имеют право только совершеннолетние граждане РФ. Соответственно, и регистрироваться на ресурсах легального российского букмекера можно лишь с 18 лет.
Регистрация в «1хСтавка» доступна как на десктопной версии официального сайта, так и в мобильной. При этом указывать необходимо только реальные данные – в противном случае аккаунт может быть заблокирован. Пошагово онлайн-регистрация в «1хСтавка» выполняется так:
Зарегистрироваться в «1хСтавка» можно как со стационарного компьютера, так и с любого мобильного устройства с выходом в интернет. Регистрация через телефон осуществляется с мобильной версии сайта, а также доступна в официальных приложениях букмекера.
Регистрация в мобильной версии сайта происходит следующим образом:
Букмекер предлагает игрокам удобные мобильные приложения 1xstavka на операционных системах iOS и Андроид. Ниже – краткая инструкция, как пройти регистрацию на телефоне.
Скачать официальное приложение «1хСтавка» на андроид можно на сайте букмекера:
Если скачать приложение «1хСтавка» с первого раза не удастся, попробуйте удалить установочный пакет и повторить загрузку.
Установив программу на свое мобильное устройство, нажмите кнопку «Открыть». В главном меню перейдите на вкладку «Регистрация» и заполните стандартную форму: номер телефона, адрес электронной почты, дата рождения.
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Скачать мобильную версию «1хСтавка» на айфон можно на официальном сайте компании или непосредственно в магазине контента App Store. Для корректной работы программы на iPhone, iPad, iPod вам потребуется версия iOS 12.0 или новее. Между прочим, App Store классифицирует мобильное приложение букмекера как «лучшее среди легальных букмекерских контор в России». Что нужно для скачивания?
Принцип регистрации на iOS в «1хСтавка» такой же, как на официальном сайте и в андроид-телефоне.
На официальном сайте и в мобильной версии «1хСтавка» вход в личный кабинет помечен синей кнопкой с надписью «Войти» на верхней панели. Чтобы войти в ЛК, пополнить баланс и начать играть, следует авторизоваться. Сделать это можно по номеру телефона или электронному адресу, указанному при регистрации, либо по присвоенному системой ID. Если вдруг забыли пароль, система поможет его оперативно восстановить.
В настоящее время в «1хСтавка» акции для новых пользователей включают сразу три предложения:
|Плюсы
|Минусы
|Несложная процедура
|Отсутствие бездепозитного фрибета
|Бонусы за регистрацию
Отметим, что наш онлайн-рейтинг – лучшие БК для киберспорта – включает «1хСтавку» в первую пятерку благодаря широкой тематической линии и привлекательным кэфам. Рекомендуем присмотреться.
Регистрация у букмекера «1хСтавка» возможна как на официальном сайте на ПК, так и в мобильных версиях, и она не составляет труда. Но прежде чем начать играть, беттору придется пройти процедуру верификации, обязательную у всех легальных букмекерских контор России.
Да, у БК 1xStavka одна из самых интересных и разнообразных бонусных программ на беттинговом рынке. Выбрать свой бонус новый пользователь может при регистрации. Сейчас у букмекера действуют три предложения: бонус до 16 000 рублей, страховка до 10 000 рублей и кэшбэк до 15 000 рублей. Но при этом бонуса за регистрацию без депозита у букмекера не предусмотрено.
Нет, легальный российский букмекер «1хСтавка» такой возможности пользователям не предлагает.
Непосредственно для регистрации на «1хСтавка» документы не нужны. А вот для верификации аккаунта вам потребуются паспорт, СНИЛС и ИНН. Не пройдя идентификацию, игрок не сможет пополнять баланс и выводить выигранные средства.
К сожалению, такой опции в «1хСтавка» не предусмотрено.
Верификация – это документальное подтверждение личности нового игрока, обязательное для всех легальных букмекеров в России. Проверка документов необходима, чтобы подтвердить совершеннолетие пользователя. «1хСтавка» действует в правовом поле РФ, поэтому процедура идентификации на ресурсах букмекера носит обязательный характер. В противном случае вы просто не сможете начать игру.
Полный доступ к функционалу официального сайта «1ХСтавка» открывает верификация. Для нее необходима регистрация в ЕЦУПИС.